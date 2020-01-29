Своя квартира в Минске: изменения в интересах покупателей

Источник материала: Виртуальный Брест





Компания «Дана Холдингз» улучшила финансовые инструменты для покупки жилья. Ведущий застройщик страны неоднократно подчеркивал: для компании приоритетной в работе является возможность обеспечить каждую белорусскую семью собственным жильем. Именно для этого строятся новые жилые комплексы и подбираются удобные для покупателей способы покупки. В связи с возросшим устойчивым спросом на новые квартиры на рынке недвижимости, с 1 февраля застройщик улучшил предоставляемые покупателям выгодные финансовые инструменты для приобретения жилья.

Первая новость: значительные дополнительные вложения в строительство со стороны инвесторов компании позволили сохранить и улучшить наиболее привлекательный для семей со стабильным доходом инструмент – длительную рассрочку от застройщика. С 1 февраля в комплексе «Парк Челюскинцев» она предоставляется на четыре года, в «Маяк Минска» – на пять лет, а в комплексе «Минск Мир» – на десять лет. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! К каждому покупателю у компании индивидуальный подход, и даже отсутствие средств на первый взнос не станет проблемой – менеджеры отдела продаж помогут найти наиболее подходящий для каждого вариант покупки в рассрочку.

Вторая важная новость: для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу – собственными средствами либо с привлечением кредитов банков, с 1 февраля скидка увеличивается до 20% от стоимости квартиры!

Улучшились также условия кредитования от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. По программе БПС-Сбербанка ставка по кредиту на первые два года составит 6,99%, а по программе Беларусбанка - 4,99% в первый год и 10% - на второй и третий год. Практика показала, что со снижением ставки рефинансирования Национального банка процентная ставка по партнерским кредитам также пересматривается и уменьшается на соответствующую величину.

Таким образом, теперь в распоряжении покупателей – три выгодных финансовых инструмента приобретения столичного жилья, которыми можно успешно воспользоваться исходя из потребностей и планов каждой конкретной семьи.

Опыт показывает, что наиболее востребована у семей с постоянным доходом длительная рассрочка от застройщика. Это очень удобный финансовый инструмент, который позволяет свести ежемесячные выплаты за новую квартиру к суммам, сравнимым со стоимостью арендного жилья. Вот только средства будут вкладываться в строительство собственного жилья, а не на счет арендодателя!

Например, в многофункциональном комплексе «Минск Мир», который получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы , сейчас особенно активным спросом пользуются дома «Стамбул» , «Александрия» и «Токио» . Они поступили в продажу друг за другом на протяжении 15 дней января, и покупатели не могли упустить такой выгодный шанс. Ведь на старте продаж – самые лучшие условия!





Дом «Стамбул»





Дом «Александрия»





Дом «Токио»

У каждого из этих домов есть свои особенности, но их объединяют и общие, ставшие «фирменными» для застройщика столичного комплекса «Минск Мир», черты! Это элементы комфорта, которые вам обязательно захочется выбрать!

У каждого из жилых зданий сквозной подъезд, что предполагает вход с двух сторон дома. Это значит, что, припарковав машину на автостоянке, можно войти в лобби со стороны улицы, а отправляясь с ребенком гулять, выйти на противоположную сторону – в зеленый двор. Обходить дом кругом не нужно!

Цокольные этажи и входные группы будут отделаны керамогранитом – это и красивый, и долговечный материал, по фактуре и свойствам наиболее близкий к натуральному камню.

В каждом доме – просторные и светлые лобби. Высота потолков здесь больше 3 метров, что придает особый простор и объем пространству. Лобби не похожи друг на друга, ведь тематически оформление каждого привязано к тому городу, именем которого назван конкретный дом. Но в каждом из них будут предусмотрены стойки для консьержа и зоны встречи курьера, а также санитарные комнаты с пеленальным столиком. «Стамбул» получит также помещение для хранения детских колясок и велосипедов, а «Александрия» и «Токио» – отделанные гранитом порталы лифтов.





Лобби дома «Стамбул»





Лобби дома «Александрия»





Лобби дома «Токио»

В каждом из домов - по три скоростных и бесшумных лифта компании OTIS, ведущего мирового производителя подъемного оборудования. Понятно, что подъем на любой этаж с такой техникой - не проблема!

Наконец, самый важный аспект, на который обращает внимание покупатель, – это квартиры свободной планировки.

Архитекторы так проектируют жилое пространство, чтобы оставить покупателям как можно большую вариантность организации жилья. Все пространство - в полном распоряжении владельца: он сам решает, где и какого размера будут комнаты, нужны ли двери или предпочтительнее иметь широкий проем. Ничто не сдерживает представлений об идеальной собственной квартире - делайте ее такой, какой хочется!

Панорамные окна, застекленные лоджии, балконы и террасы обеспечивают в жилых помещениях много солнца, света и воздуха, и даже самые небольшие студии благодаря отличной инсоляции выглядят очень уютно и комфортно. При этом все стеклопакеты – ведущих европейских производителей. В доме «Александрия», например, – с бронзовой тонировкой.

Высота потолков на верхних этажах во всех трех зданиях - три метра! Ничто не помешает вам наслаждаться видами нового столичного района - комплекса «Минск Мир»!

«Стамбул» – это 25 этажей и 216 квартир с площадью от 43 до 72 квадратных метров. Расположен в квартале «Южная Европа» – это северная часть комплекса «Минск Мир», вдоль улицы Аэродромной. На первом этаже дома «Стамбул» будут размещены коммерческие помещения.





Дом «Стамбул»





На первом этаже дома «Стамбул» будут размещены коммерческие помещения





Квартал «Южная Европа»

В доме «Александрия» - 24 этажа и 281 квартира от 30 до 74 квадратных метров. Дом первым поступил в продажу в квартале «Африка» , который находится в западной части комплекса.









Дом «Александрия»





Квартал «Африка»

В «Токио» 25 этажей и 293 квартиры. Это квартал «Азия» – юго-западная часть застройки, расположенная вдоль улицы Кижеватова, в самом ее начале. Отсюда до площади Независимости – всего пять минут на машине!









Дом «Токио»





Квартал «Азия»

На первых этажах домов «Александрия» и «Токио» – квартиры с отдельным входом, террасой со стеклянным козырьком и калиткой. По сути, таунхаус - но в самом центре города!

В каждом из этих кварталов будут построены детские сады с бассейнами, а школы расположатся в соседних кварталах.

Во дворе каждого дома – детские и спортивные площадки, уютные зоны отдыха с лавочками, многочисленные зеленые насаждения. К слову, все кварталы комплекса свяжет единая сеть велодорожек – отличное место как для неспешных байк-прогулок, так и спортивных поездок.





В кварталах по соседству - две современные школы

Внутреннее пространство свободно от присутствия машин, которые будут размещаться по периметрам кварталов на многочисленных открытых стоянках, а также крытых паркингах. К слову, первый в комплексе «Минск Мир» девятиуровневый крытый паркинг, способный принять до 800 автомобилей, открыт минувшей осенью.





Действующий девятиуровневый крытый паркинг

Кварталы комплекса «Минск Мир» отличаются великолепной транспортной инфраструктурой. В шаговой доступности для удобства жителей будут расположены сразу две новые станции метро. Появятся здесь и остановки наземного транспорта, маршруты которого будут удобно вписаны в инфраструктуру жилого комплекса.





Две станции метро и остановки наземного транспорта, маршруты которого удобно впишутся в инфраструктуру жилого комплекса

В целом комплекс «Минск Мир» строится по принципу «город в городе», что предполагает наличие всего необходимого для комфортной жизни горожанина буквально под рукой!

Кроме школ и детских садов, которые будут построены в каждом квартале, на территории комплекса разместятся также детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.

Жемчужиной комплекса станет новый городской парк площадью 10 гектаров – идеальное место для прогулок, детских игр и занятий спортом и настоящий остров зелени в самом центре городской застройки!

Лучшим в городе местом для покупок и отдыха станет новый крупный торгово-развлекательный центр – «Мара Молл».

Деловым сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World. Это не только центр притяжения инвестиций со всего мира, но и драйвер для создания тысяч рабочих мест. Вполне возможно, что многие жители комплекса «Минск Мир» получат работу именно здесь, на расстоянии неспешной пешей прогулки!





Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце комплекса

На сегодняшний день продажи квартир ведутся в восьми кварталах комплекса – это более 20 домов, а строительство развернуто в девяти кварталах. Оценить, как движется возведение комплекса, можно практически в онлайн-режиме с помощью видео-тура на сайте застройщика.

«Токио», «Стамбул» или «Александрия»? Выбирать вам! Опытные менеджеры отдела продаж застройщика помогут подобрать и расположение дома, и планировку и метраж квартиры, и нужный этаж, и даже вид из окон! И, конечно, самый удобный и выгодный способ приобретения вашей собственной квартиры!





Опытные менеджеры отдела продаж помогут сделать выбор, который нужен именно вам!

Все подробности по условиям покупки квартир в самом масштабном комплексе Европы «Минск Мир» можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Выбор сделать гораздо проще, обладая выгодными финансовыми инструментами!