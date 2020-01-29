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Своя квартира в Минске: изменения в интересах покупателей
29.01.2020 06:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Компания «Дана Холдингз» улучшила финансовые инструменты для покупки жилья. Ведущий застройщик страны неоднократно подчеркивал: для компании приоритетной в работе является возможность обеспечить каждую белорусскую семью собственным жильем. Именно для этого строятся новые жилые комплексы и подбираются удобные для покупателей способы покупки. В связи с возросшим устойчивым спросом на новые квартиры на рынке недвижимости, с 1 февраля застройщик улучшил предоставляемые покупателям выгодные финансовые инструменты для приобретения жилья.
Первая новость: значительные дополнительные вложения в строительство со стороны инвесторов компании позволили сохранить и улучшить наиболее привлекательный для семей со стабильным доходом инструмент – длительную рассрочку от застройщика. С 1 февраля в комплексе
Вторая важная новость: для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу – собственными средствами либо с привлечением кредитов банков, с 1 февраля скидка увеличивается до 20% от стоимости квартиры!
Улучшились также условия кредитования от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. По программе БПС-Сбербанка ставка по кредиту на первые два года составит 6,99%, а по программе Беларусбанка - 4,99% в первый год и 10% - на второй и третий год. Практика показала, что со снижением ставки рефинансирования Национального банка процентная ставка по партнерским кредитам также пересматривается и уменьшается на соответствующую величину.
Таким образом, теперь в распоряжении покупателей – три выгодных финансовых инструмента приобретения столичного жилья, которыми можно успешно воспользоваться исходя из потребностей и планов каждой конкретной семьи.
Опыт показывает, что наиболее востребована у семей с постоянным доходом длительная рассрочка от застройщика. Это очень удобный финансовый инструмент, который позволяет свести ежемесячные выплаты за новую квартиру к суммам, сравнимым со стоимостью арендного жилья. Вот только средства будут вкладываться в строительство собственного жилья, а не на счет арендодателя!
Например, в многофункциональном комплексе «Минск Мир», который
Дом «Стамбул»
Дом «Александрия»
Дом «Токио»
У каждого из этих домов есть свои особенности, но их объединяют и общие, ставшие «фирменными» для застройщика столичного комплекса «Минск Мир», черты! Это элементы комфорта, которые вам обязательно захочется выбрать!
У каждого из жилых зданий сквозной подъезд, что предполагает вход с двух сторон дома. Это значит, что, припарковав машину на автостоянке, можно войти в лобби со стороны улицы, а отправляясь с ребенком гулять, выйти на противоположную сторону – в зеленый двор. Обходить дом кругом не нужно!
Цокольные этажи и входные группы будут отделаны керамогранитом – это и красивый, и долговечный материал, по фактуре и свойствам наиболее близкий к натуральному камню.
В каждом доме – просторные и светлые лобби. Высота потолков здесь больше 3 метров, что придает особый простор и объем пространству. Лобби не похожи друг на друга, ведь тематически оформление каждого привязано к тому городу, именем которого назван конкретный дом. Но в каждом из них будут предусмотрены стойки для консьержа и зоны встречи курьера, а также санитарные комнаты с пеленальным столиком. «Стамбул» получит также помещение для хранения детских колясок и велосипедов, а «Александрия» и «Токио» – отделанные гранитом порталы лифтов.
Лобби дома «Стамбул»
Лобби дома «Александрия»
Лобби дома «Токио»
В каждом из домов - по три скоростных и бесшумных лифта компании OTIS, ведущего мирового производителя подъемного оборудования. Понятно, что подъем на любой этаж с такой техникой - не проблема!
Наконец, самый важный аспект, на который обращает внимание покупатель, – это квартиры свободной планировки.
Архитекторы так проектируют жилое пространство, чтобы оставить покупателям как можно большую вариантность организации жилья. Все пространство - в полном распоряжении владельца: он сам решает, где и какого размера будут комнаты, нужны ли двери или предпочтительнее иметь широкий проем. Ничто не сдерживает представлений об идеальной собственной квартире - делайте ее такой, какой хочется!
Панорамные окна, застекленные лоджии, балконы и террасы обеспечивают в жилых помещениях много солнца, света и воздуха, и даже самые небольшие студии благодаря отличной инсоляции выглядят очень уютно и комфортно. При этом все стеклопакеты – ведущих европейских производителей. В доме «Александрия», например, – с бронзовой тонировкой.
Высота потолков на верхних этажах во всех трех зданиях - три метра! Ничто не помешает вам наслаждаться видами нового столичного района - комплекса «Минск Мир»!
Дом «Стамбул»
На первом этаже дома «Стамбул» будут размещены коммерческие помещения
Квартал «Южная Европа»
В доме
Дом «Александрия»
Квартал «Африка»
В «Токио» 25 этажей и 293 квартиры. Это квартал
Дом «Токио»
Квартал «Азия»
На первых этажах домов «Александрия» и «Токио» – квартиры с отдельным входом, террасой со стеклянным козырьком и калиткой. По сути, таунхаус - но в самом центре города!
В каждом из этих кварталов будут построены детские сады с бассейнами, а школы расположатся в соседних кварталах.
Во дворе каждого дома – детские и спортивные площадки, уютные зоны отдыха с лавочками, многочисленные зеленые насаждения. К слову, все кварталы комплекса свяжет единая сеть велодорожек – отличное место как для неспешных байк-прогулок, так и спортивных поездок.
В кварталах по соседству - две современные школы
Внутреннее пространство свободно от присутствия машин, которые будут размещаться по периметрам кварталов на многочисленных открытых стоянках, а также крытых паркингах. К слову, первый в комплексе «Минск Мир» девятиуровневый крытый паркинг, способный принять до 800 автомобилей, открыт минувшей осенью.
Действующий девятиуровневый крытый паркинг
Кварталы комплекса «Минск Мир» отличаются великолепной транспортной инфраструктурой. В шаговой доступности для удобства жителей будут расположены сразу две новые станции метро. Появятся здесь и остановки наземного транспорта, маршруты которого будут удобно вписаны в инфраструктуру жилого комплекса.
Две станции метро и остановки наземного транспорта, маршруты которого удобно впишутся в инфраструктуру жилого комплекса
В целом комплекс «Минск Мир» строится по принципу «город в городе», что предполагает наличие всего необходимого для комфортной жизни горожанина буквально под рукой!
Кроме школ и детских садов, которые будут построены в каждом квартале, на территории комплекса разместятся также детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.
Жемчужиной комплекса станет новый городской парк площадью 10 гектаров – идеальное место для прогулок, детских игр и занятий спортом и настоящий остров зелени в самом центре городской застройки!
Лучшим в городе местом для покупок и отдыха станет новый крупный торгово-развлекательный центр – «Мара Молл».
Деловым сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World. Это не только центр притяжения инвестиций со всего мира, но и драйвер для создания тысяч рабочих мест. Вполне возможно, что многие жители комплекса «Минск Мир» получат работу именно здесь, на расстоянии неспешной пешей прогулки!
Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце комплекса
На сегодняшний день продажи квартир ведутся в восьми кварталах комплекса – это более 20 домов, а строительство развернуто в девяти кварталах. Оценить, как движется возведение комплекса, можно практически в онлайн-режиме с помощью видео-тура на сайте застройщика.
«Токио», «Стамбул» или «Александрия»? Выбирать вам! Опытные менеджеры отдела продаж застройщика помогут подобрать и расположение дома, и планировку и метраж квартиры, и нужный этаж, и даже вид из окон! И, конечно, самый удобный и выгодный способ приобретения вашей собственной квартиры!
Опытные менеджеры отдела продаж помогут сделать выбор, который нужен именно вам!
Все подробности по условиям покупки квартир в самом масштабном комплексе Европы «Минск Мир» можно узнать на сайте
Выбор сделать гораздо проще, обладая выгодными финансовыми инструментами!
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