Почему нельзя откладывать решения по «токсичным» предприятиям госсектора?

Источник материала: Ежедневник





Высокая долговая нагрузка, низкая рентабельность и относительно слабая производительность труда – это лишь одни из немногих проблем белорусского госсектора.

Как отметил на организованном Центром экономических исследований BEROC и Национальным банком семинаре, посвященном экономическому росту Беларуси, представитель Всемирного банка Кирилл Гайдук, в Беларуси до сих пор число госпредприятий остается довольно значительным.

«Хотя в последние годы их количество немного уменьшилось с 3869 в 2012 году до 3298 в 2019 году. Их число упало на треть в промышленном секторе, но доля оставшихся выросла с 66,9% до 74,1%», – заметил экономист.

Характеризуя их финансовое положение, он обратил внимание на рост просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, а также задолженности по кредитам и займам, которые выросли в годы кризиса, и растут до сих пор, несмотря на циклическое восстановление 2017-19 годов.

Как отметил Кирилл Гайдук, Всемирный банк, проанализировал отчеты и балансы 70 крупных госпредприятий (ОАО) за 2015 год по показателям эффективности, рентабельности и использованию активов и сравнил с аналогичными показателями 100 предприятий из стран СНГ, Центрально-Восточной Европы, работающих в тех же секторах.

По итогам данного анализа экспертам удалось выделить четыре типа проблем белорусского госсектора – это более низкая эффективность использования активов, более высокая долговая нагрузка, низкая рентабельность и относительно слабая производительность труда.

«Понятно, что 2015 был годом рецессии, но если посмотреть и на сегодняшние данные, то видно, что проблемы сохраняются», – заметил Гайдук.

Структурные вызовы

Говоря о макроэкономических или структурных последствиях ухудшения состояния госпредприятий, эксперт назвал его влияние на экономический рост.

«Снижается вклад капитала в экономический рост, а он был довольно высоким в 2009-12годах. Совокупная факторная производительность находится в отрицательной зоне. Что касаемо финансовой стабильности, то здесь также сохраняется высокая долговая нагрузка на предприятиях промышленности и строительного сектора при одновременном росте необслуживаемых активов», – рассказал представитель Всемирного банка.

По словам эксперта, макроэкономические последствия проявляются и во внешнем секторе. Чистая инвестиционная позиция страны стала значительно ухудшаться после 2008 -2009 годов и фактически сегодня финансируется за счет того, что сектор госуправления вынужден привлекать кредиты.

«Это все добавляет токсичности этому сектору», – заключил он.

Также в Беларуси пока доминирует финансовая реструктуризация или растягивание долгов по времени, перекладывания их частично на бюджет некоторых предприятий, добавил Кирилл Гайдук.

Между тем он признал, что в стране уже заметна ориентация на поддержку и увеличение частного сектора.

«Наверное, предполагается, что он постепенно как более эффективный будет замещать те предприятия, которые будут выбывать с рынка. Но это в долгосрочной перспективе. Пока мы видим, что ухудшение состояния госсектора влияет на макропоказатели и создает структурные вызовы для экономики», – признал эксперт.

Что можно предпринять?

Кирилл Гайдук предлагает воспользоваться решениями, опираясь на опыт других стран.

«Например, первая мера – это финансовая реструктуризация. Однако, надо понимать, что она сопряжена с фискальными издержками. Спасение предприятий за счет бюджета стоит дорого, и не всегда есть возможность сделать это», – считает Гайдук.

Эксперт в свою очередь обратил внимание на такую меру как внутренняя операционная реструктуризация.

«Это если все делать своими силами без привлечения внешних управляющих. Тогда сохраняется контроль, но есть проблемы инсайдеровских интересов, которые могут доминировать», – рассказал эксперт.

Перспективной и хорошей мерой представитель Всемирного банка назвал «корпоративное управление», которое включает в себя разделение функций регулятора и собственника. Правда, по мнению эксперта, могут возникнуть сложности и риски ненадлежащей реализации данной меры.

«Часто как рецепт и спасение звучит приватизация, однако, имеется риск не всегда вернуть инвестиции. Но есть здесь и позитивная вещь – это участие иностранных инвесторов с компетенциями и доступом к рынку», – считатет он.

Резюмируя, Кирилл Гайдук предположил, что все эти меры помогли бы снизить токсичность госсектора и могли бы работать в комплексе – главное, было бы желание их реализовать.