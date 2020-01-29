«Время. События. Судьбы.» Приглашаем принять участие в выставке исторических фотографий

Источник материала: Виртуальный Брест

Генеральное консульство Республики Польша в Бресте совместно с брестским краеведом Иваном Чайчицем и Домом Польским в Барановичах при поддержке ежеквартального журнала „Эхо Полесья” готовит выставку фотографий и документов «Время. События. Судьбы.».





«1 класс общеобразовательной школы в Тришине, 1933 год». Из семейного архива Александра Скакуна

Каждый из нас может принять участие в создании фотовыставки, достаточно посмотреть вокруг и поискать следы истории в собственном доме. Фотографии и документы – это часто единственные источники знаний о наших предках. Благодаря им у нас есть возможность общения с реальной жизнью прежних поколений.

Фотографии, сохраненные открытки, письма, документы прошлых лет – все это имеет огромную познавательную ценность. Каждый сохранившийся клочок бумаги имеет большой эмоциональный заряд и что-то говорит о наших предках. Кроме того, часто представляет собой ценный материал, связанный с историей места жительства, работы, с историей региона или страны, а известен только в кругу семьи.





«На Припяти, 30-е годы». Из семейного архива Александра Кирчука

Если у Вас есть интересные фотографии или документы 1919-1939 гг. и вы хотели бы представить их более широкой аудитории, мы просим вас отсканировать и выслать материалы по электронной почте на адрес: rodzina2020albom@gmail.com в формате JPEG или TIFF с разрешением не менее 300 dpi.

Материалы в электронном виде просьба высылать с аннотацией: подпись (кто запечатлен на фото или описание места, события), дата снимка, авторское право (фамилия и имя приславшего фотоснимок, страна и город проживания).

Для получения дополнительной информации можно связаться с координаторами проекта:

Иван Чайчиц, тел.: +375295236423, e-mail: chaichyts.ivan@gmail.com

В Барановичах проект координирует Эльжбета Голосунова, тел.: +375336059441, +375296305928, e-mail: elager@yandex.ru.

Фотографии и другие материалы просим направлять до 10 августа 2020 года.