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Горецкую прокуратуру признали лучшей в области

29.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Горецкая районная прокуратура стала лучшей в Могилевском регионе по итогам работы за прошлый год.

 

Горецкую прокуратуру признали лучшей в области

 

Коллектив работников Горецкой прокуратуры — это 6 сотрудников во главе с Александром Тарасюком — заместитель прокурора рай­она младший советник юстиции Александр Исаков, два старших помощника прокурора — Алексей Лапеза и Дмитрий Пищулев, помощник прокурора Алеся Рыженкова, стажер Дарья Чугулькова.

 

Горецкую прокуратуру признали лучшей в области

 

В декаб­ре прошлого года указом Президента заместитель прокурора района Александр Исаков был награжден медалью «За безупречную службу» 3-й степени. В марте старший помощник Александр Дмитриев ушел на повышение, назначен на должность заместителя прокурора Глусского района. Это говорит о высоком профессио­нализме местных кадров.

 

Горецкую прокуратуру признали лучшей в области

 

 

Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Горецкая районная прокуратура стала лучшей в Могилевском регионе по итогам работы за прошлый год.     Коллектив работников Горецкой прокуратуры — это 6...
 
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