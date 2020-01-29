|
Горецкую прокуратуру признали лучшей в области
29.01.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Горецкая районная прокуратура стала лучшей в Могилевском регионе по итогам работы за прошлый год.
Коллектив работников Горецкой прокуратуры — это 6 сотрудников во главе с Александром Тарасюком — заместитель прокурора района младший советник юстиции Александр Исаков, два старших помощника прокурора — Алексей Лапеза и Дмитрий Пищулев, помощник прокурора Алеся Рыженкова, стажер Дарья Чугулькова.
В декабре прошлого года указом Президента заместитель прокурора района Александр Исаков был награжден медалью «За безупречную службу» 3-й степени. В марте старший помощник Александр Дмитриев ушел на повышение, назначен на должность заместителя прокурора Глусского района. Это говорит о высоком профессионализме местных кадров.
Галина Кожевникова
Фото Михаила Левцова
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горецкая районная прокуратура стала лучшей в Могилевском регионе по итогам работы за прошлый год. Коллектив работников Горецкой прокуратуры — это 6...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)