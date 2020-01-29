Горецкую прокуратуру признали лучшей в области

Источник материала: Горецкий вестник

Горецкая районная прокуратура стала лучшей в Могилевском регионе по итогам работы за прошлый год.







Коллектив работников Горецкой прокуратуры — это 6 сотрудников во главе с Александром Тарасюком — заместитель прокурора рай­она младший советник юстиции Александр Исаков, два старших помощника прокурора — Алексей Лапеза и Дмитрий Пищулев, помощник прокурора Алеся Рыженкова, стажер Дарья Чугулькова.





В декаб­ре прошлого года указом Президента заместитель прокурора района Александр Исаков был награжден медалью «За безупречную службу» 3-й степени. В марте старший помощник Александр Дмитриев ушел на повышение, назначен на должность заместителя прокурора Глусского района. Это говорит о высоком профессио­нализме местных кадров.





Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова