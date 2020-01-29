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Часть Интернациональной закроют для движения транспорта ночью на три месяца
Источник материала: Tut.by
Часть улицы Интернациональной по ночам будут закрывать для транспорта из-за ремонта. Соответствующее решение Мингорисполкома
Запрет «в связи с ремонтными и иными работами» для движения транспорта вводится на участке улицы Интернациональной напротив зданий № 2−8.
Он будет действовать с 1 февраля по 30 апреля, с 23.00 по 6.00 .
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Запрет «в связи с ремонтными и иными работами» для движения транспорта вводится на участке улицы Интернациональной напротив зданий № 2−8.
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