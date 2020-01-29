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Часть Интернациональной закроют для движения транспорта ночью на три месяца

29.01.2020 08:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Часть улицы Интернациональной по ночам будут закрывать для транспорта из-за ремонта. Соответствующее решение Мингорисполкома опубликовано 29 января на Национальном правовом интернет-портале.


Иллюстрация: TUT.BY при помощи Google Maps

Запрет «в связи с ремонтными и иными работами» для движения транспорта вводится на участке улицы Интернациональной напротив зданий № 2−8.

Он будет действовать с 1 февраля по 30 апреля, с 23.00 по 6.00 .

 
 
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Запрет «в связи с ремонтными и иными работами» для движения транспорта вводится на участке улицы Интернациональной напротив зданий № 2−8.
 
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