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Сенаторы выступили против "сделки века" Трампа

29.01.2020 08:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Осуществление предложенного Трампом плана будет означать игнорирование международного права, считают сенаторы.

Члены Сената США направили президенту страны Дональду Трампу письмо с критикой проекта "сделки века" по урегулированию палестино-израильского конфликта. Текст письма опубликовал сенатор Крис Ван Холлен на своей странице в Twitter.
 
Письмо подписали двенадцать членов американского Сената. Они выразили обеспокоенность тем, что "сделка века" является односторонней и не предусматривает участия Палестины.
 

По мнению сенаторов, осуществление предложенного Трампом плана будет означать игнорирование международного права и нарушит право Палестины на самоопределение, пишет korrespondent.net
 
В письме отмечается, что условия сделки дают Израилю возможность полной или частичной аннексии Западного берега реки Иордан.

Напомним, ранее Трамп представил проект "сделки века". Проект поддержал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, при этом Палестина отвергла предложение США.
 
 
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Осуществление предложенного Трампом плана будет означать игнорирование международного права, считают сенаторы.
 
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