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Президент Палестины отклонил мирный план Трампа

29.01.2020 08:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Палестины Махмуд Аббас не поддержал план США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.





По его словам, представленный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию палестино-израильского конфликта является «сговором», который «не пройдет».

«Иерусалим не продается. Ваша сделка, являющаяся результатом сговора, не пройдет, и палестинский народ ее отклоняет», — заявил Махмуд Аббас.

Напомним, что 28 января Трамп представил план примирения Израиля с Палестиной, назвав его «последней возможностью» для палестинцев обрести государство.

Согласно плану Трампа, территория будущего государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме будет удвоена, но Иерусалим останется «неделимой» столицей Израиля. Палестинцы будут должны признать Израиль как еврейское государство.
 
 
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Президент Палестины Махмуд Аббас не поддержал план США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
 
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