«Я боюсь возвращаться домой». Психолог отвечает читательнице, которая не уходит от мужа-алкоголика

Источник материала: Tut.by

Проблема читательницы, как пишет она сама, знакома многим белорусским женщинам. Муж пьет и поднимает на нее руку, но она считает, что любит его и может исправить ситуацию. Так ли это? Ответит психолог.

Потерять близкого человека легко, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».



Фото: pinterest.com

— Решилась написать в вашу рубрику, так как думаю, что эта тема довольно актуальна для многих жителей нашей страны.

Мой муж (в официальном браке полтора года) пьет — и от этого все наши проблемы, как считаю я. Это начиналось безобидно — с пары бокалов по выходным, теперь же он пьет почти каждый день. На этой почве возникают споры, крики и побои с его стороны.

Казалось бы, все просто: надо лечить алкоголизм — и все наладится. Но за это нужно либо выложить кучу денег, которую мы не можем себе позволить, либо бесплатно, но в этом случае тебя поставят на учет. И в будущем — прощайте, водительские права и нормальная работа. Горячая линия предложила встречи АА (анонимных алкоголиков) с сомнительными отзывами, но человеку, который только решился лечиться и не до конца признает свою проблему, прийти туда страшно. Я бы тоже не пошла.

Соответственно, отчаявшемуся человеку некуда обратиться за помощью. Это первая проблема. И из нее вытекает вторая. Мое пограничное состояние: нет спокойствия, страшно возвращаться домой, когда муж там. Из молодой яркой девушки я превращаюсь в забитую замухрышку, и это в 24 года. Я обращалась за помощью к психологам. И тут мнения разошлись. Первый говорит: спасайте себя и бегите, с ним ничего не сделаешь. Второй предлагает покопаться во мне, в нас. И предполагает, что я сама довожу мужа, а его алкоголизм — это блок внешних факторов, проблемам на работе и в семье. Кому верить и что делать — не знаю. Мужа я все еще очень люблю и искренне хочу помочь.

Комментарий психолога:

Анна Ефремова, психолог «Центра успешных отношений»





— Вы в своем письме нашли много причин, почему невозможно найти помощь, ведь за все нужно платить: деньгами, бытовым дискомфортом, страхом. Кажется, что у вас есть неосознанное желание получить помощь, ничего не вкладывая в исцеление.

Судя по всему, ваше отчаяние и пограничное состояние не настолько велики, чтобы найти деньги или смириться с временным отсутствием прав, или выдержать тревожность мужа в групповых встречах.

И что такое нормальная работа? При возрастающем алкоголизме мужа любая его работа станет ненормальной. Гораздо больше шансов иметь «нормальную работу», преодолев алкогольную зависимость.

И возникает вопрос: почему, сознательно желая избавить мужа от пьянства, вы бессознательно блокируете все шансы, чтобы это произошло?



Фото: pinterest.com

Поясню, что я имею в виду: в ваших действиях по спасению мужа прослеживается тотальный контроль ситуации, очень похожий на заботливое, но властное родительское поведение в отношении беспомощного ребенка. Вы решаете, что он чувствует, что ему можно и что нельзя. И похоже, это поведение вам очень привычно.

Если ваши отношения пропитаны контролем над ним, то, быть может, крики и драки — это не что иное, как ваши попытки удержать власть, а его попытки вырваться из нее, почувствовав себя мужчиной, а не ребенком. Только делается все агрессивно, неумело.

Могу помочь только вопросами, после ответов на которые, возможно, вам станет понятней, что делать и с кем.

Учитывая, что ответственность за отношения всегда несут оба супруга, подумайте, по какой причине муж за полтора года от пары бокалов по выходным перешел к алкоголизму?

Споры, крики, драки не возникают из ниоткуда. Каков ваш вклад в них?

Удается ли скандалами уменьшить его тягу к алкоголю? Или это провоцирует агрессию еще больше?

И еще, пожалуйста, попробуйте ответить себе на вопрос: на кого вы возлагаете ответственность за то, что из «молодой яркой девушки превращаетесь в забитую замухрышку»?

В отношениях, где вы терпите крики, драки и побои, после которых страшно идти домой и приближаться к мужу… Что еще, кроме этого, вы получаете в этих отношениях?