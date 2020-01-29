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«Твоя жизнь в твоих руках». Как белорусские общественные организации помогают в борьбе с наркотиками

29.01.2020 09:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Скажи наркотикам «нет»! Профилактическая работа в этом направлении должна постоянно совершенствоваться. И максимального эффекта можно добиться лишь совместными усилиями правоохранителей и общественных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Твоя жизнь в твоих руках». Как белорусские общественные организации помогают в борьбе с наркотиками

В Беларуси их сегодня насчитывается более 20. Обладая колоссальным опытом, в том числе и международным, такие объединения помогают не только людям со страшной зависимостью. Своими знаниями в вопросах и профилактики, и реабилитации они делятся с учреждениями образования и органами внутренних дел.

«Твоя жизнь в твоих руках». Как белорусские общественные организации помогают в борьбе с наркотиками

Андрей Саладовников, заместитель начальника главного управления МВД Беларуси:
Когда мы формировали комплексные планы по реализации 6-го декрета, мы, естественно, обратили внимание на общественные организации, подключили их как специалистов к пониманию проблематики оказания помощи наркозависимым. Потому что они имеют как практический опыт, так и международный опыт в решении данных проблем. И именно они подсказывали нам в определенных вещах, на что надо сегодня Министерству внутренних дел, здравоохранению, образованию обратить внимание в целях достижения правильной профилактики.

«Твоя жизнь в твоих руках». Как белорусские общественные организации помогают в борьбе с наркотиками

При этом существуют общественные организации часто за счет добровольных пожертвований. К слову, в последнее время все больший интерес к их поддержке проявляют знаменитые спортсмены и артисты. Не афишируя своих имен, они делают ежемесячные отчисления или, например, предоставляют залы для занятий.

Люди в материале: Андрей Саладовников
 
 
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Новости Беларуси. Скажи наркотикам «нет»! Профилактическая работа в этом направлении должна постоянно совершенствоваться. И максимального эффекта можно добиться...
 
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