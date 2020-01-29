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«Твоя жизнь в твоих руках». Как белорусские общественные организации помогают в борьбе с наркотиками
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Скажи наркотикам «нет»! Профилактическая работа в этом направлении должна постоянно совершенствоваться. И максимального эффекта можно добиться лишь совместными усилиями правоохранителей и общественных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси их сегодня насчитывается более 20. Обладая колоссальным опытом, в том числе и международным, такие объединения помогают не только людям со страшной зависимостью. Своими знаниями в вопросах и профилактики, и реабилитации они делятся с учреждениями образования и органами внутренних дел.
Андрей Саладовников, заместитель начальника главного управления МВД Беларуси:
При этом существуют общественные организации часто за счет добровольных пожертвований. К слову, в последнее время все больший интерес к их поддержке проявляют знаменитые спортсмены и артисты. Не афишируя своих имен, они делают ежемесячные отчисления или, например, предоставляют залы для занятий.
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«Твоя жизнь в твоих руках». Как белорусские общественные организации помогают в борьбе с наркотиками
Новости Беларуси. Скажи наркотикам «нет»! Профилактическая работа в этом направлении должна постоянно совершенствоваться. И максимального эффекта можно добиться...
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