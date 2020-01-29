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Осиповчанин Вадим Рагайн: «Служба сделала меня лучше!»

29.01.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Вроде бы совсем недавно новобранцы весеннего призыва 2019 года осваивались в армейской жизни, но те из солдат, кому  положено отслужить год, уже через каких-то четыре месяца станут гражданскими. В их числе и помощник начальника радиорелейной станции 56 отдельного полка связи ВВС и войск ПВО младший сержант Вадим Рагайн.

— Младшим сержантом, а, может, и сержантом запаса стану в мае, — поделился собеседник. — В планах после армии пройти обязательную отработку после окончания университета, там еще три с половиной года. Остальное покажет время…

Вадим родился в д. Орча. Школьные годы для многих мальчишек, как правило, ассоциируются с веселыми играми на переменках да охотными посещениями столовки. У героя этого материала воспоминания о школе связаны с ранним подъемом, дорогой на автобусе до соседней деревни, где находилось учреждение образования, и обратно.

После школы Вадим вместе с другом решил поступать в Белорусский государственный технологический университет. Отучившись по специальности инженера лесного хозяйства, молодой дипломированный специалист отправился к своему первому месту работы — в Быховский лесхоз на должность «мастер леса». Но «мастерить» пришлось недолго: через полтора месяца позвала в армию повестка.

Молодой человек был призван в столичный 56 отдельный полк связи ВВС и войск ПВО.

Срочная военная служба — это кардинальная смена привычного уклада жизни. Для некоторых парней такой выход из зоны комфорта иногда сопряжен с проблемами адаптации к новым условиям жизни. Что-то похожее было и с Вадимом.

Азы военной службы парень осваивал в 72 объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов.

Первые недели в воинской части парню запомнились ощущением беспорядка. Но беспорядка в мыслях, ведь в течение дня всё было четко и распланировано. Теперь ему кажется, что именно из-за этой строгости в режиме, быстрой смены событий просто не хватало времени всё как следует обдумать. А потом это чувство так же быстро и незаметно исчезло: происходящее уже казалось простым и естественным.

Сейчас младший сержант Вадим Рагайн — помощник начальника радиорелейной станции, в подчинении у него находится личный состав. Некоторые — значительно старше начальника.

— Вы спрашиваете: как мне, двадцатиоднолетнему, удается найти общий язык с подчиненными, которые превосходят по возрасту? Это по большому счету не так и сложно: просто стараемся при решении проблем найти компромисс, золотую середину, учитывая мнение всех заинтересованных сторон, а я, в свою очередь, пытаюсь научить тому, в чем сам поначалу ошибался, — рассказывает военно-служащий.

По словам парня, коллектив воинской части дружный. Да и поддержка командования постоянно ощущается. Когда выпадает свободное время, солдаты занимаются чтением, физкультурой, случаются и походы в театр, на концерт, другие культурные мероприятия.

— В последнее время много думаю о будущем. Прихожу к выводу, что армия сделала меня лучше. Появились такие качества, как дисциплинированность, аккуратность, требовательность к себе. Я стал более ответственным, взвешенно принимаю решения. В общем, Вадим в 2019 году и в 2020-м — это разные люди, — замечает с улыбкой младший сержант Рагайн.

Татьяна Никифорова.

 
 
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Вроде бы совсем недавно новобранцы весеннего призыва 2019 года осваивались в армейской жизни, но те из солдат, кому  положено отслужить год, уже через каких-то...
 
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