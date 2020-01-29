ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Nexta: под Минском на «скорой» увезли мужчину с подозрением на коронавирус

29.01.2020 09:34 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В сети появилось фото, на котором видно, как медики в защитной одежде грузят пациента в машину скорой помощи. Человек лежит на каталке, от окружающей среды он отделен пластиковым колпаком. Снимок разносят беларуские телеграм-каналы: пишут, кадр был сделан в поселке Привольный (под Минском).

По данным Nexta, больной на фотографии – дальнобойщик, сотрудник «одной из крупных логистических команий» (название не уточняется). Водитель недавно вернулся из Китая, в Беларуси его госпитализировали с подозрением на коронавирус. Мол, у мужчины резко поднялась температура, и коллеги вызвали карету «скорой». Приехавшие врачи уложили мужчину в специальный изоляционный мешок прямо в офисе фирмы и увезли в больницу. «Сейчас устанавливается, может ли причиной заболевания быть китайский коронавирус», – говорит Nexta.

В телеграм-канале «Беларусь головного мозга» сообщают, что коронавируса у дальнобойщика не обнаружили.

Последние новости про вирус из Китая

Число людей, зараженных новым китайским коронавирусом, уже превысило шесть тысяч человек, а умерли 132 человека. На сегодняшний день в Китае заболели 5997 человек, в других 14 странах – еще 64 человека. Болезнь дошла до Таиланда, Гонконга, Сингапура, Японии, Австралии, Франции, Германии, Южной Кореи, Вьетнама, Канады и так далее. Среди заболевших 1239 пациентов находятся в критическом состоянии. 103 человека выписали из больниц.

Новый коронавирус подтвердили у большего числа людей, чем атипичную пневмонию в 2002-2003 годах. Тогда за девять месяцев тяжелый острый распираторный синдром в Китае выявили у 5327 человек, погибли 349 человек. Общее число заболевших в 17 странах за тот период перешагнуло отметку в 8,2 тысячи человек.

Из-за вируса типа 2019-nCoV беларуские вузы продлят каникулы уехавшим домой китайским студентам – на две недели, передает «БелТА».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сети появилось фото, на котором видно, как медики в защитной одежде грузят пациента в машину скорой помощи. Человек лежит на каталке, от окружающей среды он...
 
Новости дня
Новости разные
 
Осиповчанин Вадим Рагайн: «Служба сделала меня лучше!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика