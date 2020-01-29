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Nexta: под Минском на «скорой» увезли мужчину с подозрением на коронавирус
Источник материала: KYKY>
В сети появилось фото, на котором видно, как медики в защитной одежде грузят пациента в машину скорой помощи. Человек лежит на каталке, от окружающей среды он отделен пластиковым колпаком. Снимок разносят беларуские телеграм-каналы: пишут, кадр был сделан в поселке Привольный (под Минском).
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В сети появилось фото, на котором видно, как медики в защитной одежде грузят пациента в машину скорой помощи. Человек лежит на каталке, от окружающей среды он...
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