Nexta: под Минском на «скорой» увезли мужчину с подозрением на коронавирус

Источник материала: KYKY

В сети появилось фото, на котором видно, как медики в защитной одежде грузят пациента в машину скорой помощи. Человек лежит на каталке, от окружающей среды он отделен пластиковым колпаком. Снимок разносят беларуские телеграм-каналы: пишут, кадр был сделан в поселке Привольный (под Минском).

По данным Nexta, больной на фотографии – дальнобойщик, сотрудник «одной из крупных логистических команий» (название не уточняется). Водитель недавно вернулся из Китая, в Беларуси его госпитализировали с подозрением на коронавирус. Мол, у мужчины резко поднялась температура, и коллеги вызвали карету «скорой». Приехавшие врачи уложили мужчину в специальный изоляционный мешок прямо в офисе фирмы и увезли в больницу. «Сейчас устанавливается, может ли причиной заболевания быть китайский коронавирус», – говорит Nexta.

В телеграм-канале «Беларусь головного мозга» сообщают, что коронавируса у дальнобойщика не обнаружили.

Последние новости про вирус из Китая

Число людей, зараженных новым китайским коронавирусом, уже превысило шесть тысяч человек, а умерли 132 человека. На сегодняшний день в Китае заболели 5997 человек, в других 14 странах – еще 64 человека. Болезнь дошла до Таиланда, Гонконга, Сингапура, Японии, Австралии, Франции, Германии, Южной Кореи, Вьетнама, Канады и так далее. Среди заболевших 1239 пациентов находятся в критическом состоянии. 103 человека выписали из больниц.

Новый коронавирус подтвердили у большего числа людей, чем атипичную пневмонию в 2002-2003 годах. Тогда за девять месяцев тяжелый острый распираторный синдром в Китае выявили у 5327 человек, погибли 349 человек. Общее число заболевших в 17 странах за тот период перешагнуло отметку в 8,2 тысячи человек.

Из-за вируса типа 2019-nCoV беларуские вузы продлят каникулы уехавшим домой китайским студентам – на две недели, передает «БелТА».