Отца и дочь убили под Могилевом

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Вечером 24 января в частном доме были обнаружены тела 83-летнего хозяина дома и его 47-летней дочери с признаками насильственной смерти.

По подозрению в совершении преступления задержан 57-летний житель Могилева. В ходе личного обыска у мужчины нашли имущество потерпевших, а на месте происшествия найдены его личные вещи.