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Отца и дочь убили под Могилевом

29.01.2020 09:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Отца и дочь убили под Могилевом
Следственный комитет РБ

Вечером 24 января в частном доме были обнаружены тела 83-летнего хозяина дома и его 47-летней дочери с признаками насильственной смерти.

По подозрению в совершении преступления задержан 57-летний житель Могилева. В ходе личного обыска у мужчины нашли имущество потерпевших, а на месте происшествия найдены его личные вещи.

Следователи совместно с экспертами осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления. По уголовному делу назначен ряд экспертных исследований, в том числе комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемого, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович

Отца и дочь убили под Могилевом
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Теги: Могилев
 
 
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Следственное управление УСК по Могилевской области возбудило уголовное дело по факту убийства двух человек в аг. Буйничи Могилевского района.
 
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