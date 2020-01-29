Отца и дочь убили под Могилевом

Вечером 24 января в частном доме были обнаружены тела 83-летнего хозяина дома и его 47-летней дочери с признаками насильственной смерти.
По подозрению в совершении преступления задержан 57-летний житель Могилева. В ходе личного обыска у мужчины нашли имущество потерпевших, а на месте происшествия найдены его личные вещи.
Следователи совместно с экспертами осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления. По уголовному делу назначен ряд экспертных исследований, в том числе комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемого, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.