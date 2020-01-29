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Seat представил новое поколение Leon

29.01.2020 10:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще не забыли марку Seat? Между прочим, подконтрольный Volkswagen испанский автопроизводитель нынче процветает, принося прибыль немецкому концерну — продажи растут год от года, а самой продаваемой моделью в гамме является Leon. Теперь семейство, включающее хетчбэк и универсал, дождалось смены поколений.


Новый Leon создан в соответствии с обновленным стилем марки, среди примет которого — трапеция радиаторной решетки, зауженная головная оптика с полосками светодиодных ходовых огней (в качестве опции доступны матричные фары) и перемычка между задними фонарями. В техническом плане Leon четвертого поколения — это родственный с новыми Volkswagen Golf и Skoda Octavia автомобиль, в основе которого лежит модернизированная модульная архитектура MQB.


Хетчбэк Leon по сравнению с предшественником прибавил 86 мм в длину (4368 мм), ширина машины — 1800 мм, а колесная база подросла на 50 мм до 2686 мм. Универсал Leon Sportstourer еще крупнее (4642 мм) и вместительнее — если у хетчбэка объем багажника остался при прежних 380 л, то у грузопассажирской модификации по сравнению с универсалом предыдущего поколения он увеличился на 30 л (до 617 л).


Уже в «базе» новый Leon располагает виртуальной комбинацией приборов — физически это такой же 10,25-дюймовый дисплей, что у соплатформенного Golf, но со своей графикой. Еще один экран — для мультимедиасистемы с голосовым управлением и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto: у богатых версий он 10-дюймовый, а у машин попроще чуть меньше (8,25 дюйма).


Двигатели новому Leon достались от восьмого Golf. Это бензиновые TSI объемом 1 л (90 и 110 л.с.), 1,5 л (130 и 150 л.с.) и 2 л (190 л.с.), два варианта двухлитрового дизеля TDI (115 и 150 л.с.), а также модификация с 1,5-литровым мотором, который может работать на метане. Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот».


Теперь в гамме Leon появилась и гибридная версия с 204-сильной силовой установкой на основе 1,4-литрового двигателя TSI. Заряда батареи емкостью 13 кВтч у eHybrid хватит на 60 км паспортного пробега в электрическом режиме. Кроме того, Leon со 110- и 150-сильным бензиновым двигателем можно заказать в варианте «мягкого» гибрида — с 48-вольтовым стартер-генератором с ременным приводом, компактным литий-ионным аккумулятором и «роботом».


У европейских дилеров новый Leon появится во втором квартале текущего года, цен в компании пока не озвучили.

 
 
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Испанская компания показала новые хэтчбек и универсал Seat Leon, в гамме у которых появилась «подзаряжаемая» гибридная версия.
 
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