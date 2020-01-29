Эксперт-криминалист: профессия любознательных… методичных и рациональных людей

Источник материала: Маяк Преднепровья

Эксперт-криминалист – специалист по сбору и исследованию улик с места преступления. Именно благодаря тем данным, которые он соберет, в дальнейшем следствие по крупицам воссоздает общую картину совершенного преступления. Решаете, кем быть? Начальник Быховского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь Сергей Петрусенко уверен: выбор профессии эксперта-криминалиста означает выбор работы, которая пользуется обширным спросом, является нужной и интересной.

Более шести лет прошло с момента образования Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, без которого невозможна полноценная деятельность правоохранительной системы и правосудия. При этом дальнейшее развитие и качественная работа данного органа напрямую зависит от прихода на службу молодых специалистов.

Освоение профессии по специальности «Судебные криминалистические экспертизы» на следственно-экспертном факультете Академии МВД Республики Беларусь обеспечит стопроцентное дальнейшее трудоустройство и гарантированную стабильную оплату труда в Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь, где в рамках рабочего процесса новоявленный эксперт «отшлифует» полученные навыки и станет профессионалом своего дела.

Как и всякая другая, работа эксперта-криминалиста требует наличия у кандидата определенных качеств. Успешный специалист непременно должен быть любознательным, эрудированным и, одновременно, уверенным в себе, методичным и рациональным. Ему обязательно надо иметь хорошую память, быть склонным к анализу и уметь в течение долгого времени концентрироваться на исследуемом объекте.

В настоящее время организован отбор кандидатов на учебу. Абитуриенты сдают три вступительных испытания в форме централизованного тестирования: белорусский или русский язык, обществоведение, иностранный язык. Срок обучения 4 года.

По окончании учебы присваивается квалификация «юрист», специализация «правоведение», специальность «судебные криминалистические экспертизы».

Более подробную информацию можно получить по контактным телефонам: в г. Быхове 71417, +375293485718 (А1), в г.Могилеве 8-0222-736495.