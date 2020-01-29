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Исполком СНГ: План председательства Узбекистана глубоко продуман и насыщен событиями
29.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Исполком СНГ обратил внимание на насыщенность плана мероприятий, который составил Узбекистан на период председательства страны в Содружестве в 2020 году, сказано в сообщении МИД республики в среду.
Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов в Минске провел переговоры с первым заместителем председателя Исполнительного комитета СНГ Виктором Гуминским.
По словам Гуминского, ранее ни одна страна в Содружестве не проводила столько мероприятий в период председательства.
Первый зампредседателя Исполкома СНГ высоко оценил значительную активизацию работы Ташкента в рамках Содружества, отметив, что участие делегации председательствующей стороны в заседании Совета постоянных представителей на столь высоком уровне происходит в практике организации впервые.
«Это свидетельствует об особом внимании, уделяемом руководством Узбекистана дальнейшему развитию Содружества», – подчеркнул Гуминский.
В ходе встречи стороны также выработали совместный алгоритм действий по дальнейшей координации выполнения всех пунктов плана председательства Узбекистана в СНГ в 2020 году.
Напомним, в октябре прошлого года на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде
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Первый заместитель главы МИД Узбекистана Ильхом Нематов встретился в Минске с первым заместителем председателя Исполнительного комитета СНГ Виктором Гуминским.
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