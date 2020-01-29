Исполком СНГ: План председательства Узбекистана глубоко продуман и насыщен событиями

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Исполком СНГ обратил внимание на насыщенность плана мероприятий, который составил Узбекистан на период председательства страны в Содружестве в 2020 году, сказано в сообщении МИД республики в среду.

Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов в Минске провел переговоры с первым заместителем председателя Исполнительного комитета СНГ Виктором Гуминским.

«Гуминский констатировал глубокую продуманность концепции председательства Узбекистана и насыщенность плана мероприятий по ее реализации», – говорится в релизе внешнеполитического ведомства.

По словам Гуминского, ранее ни одна страна в Содружестве не проводила столько мероприятий в период председательства.

Первый зампредседателя Исполкома СНГ высоко оценил значительную активизацию работы Ташкента в рамках Содружества, отметив, что участие делегации председательствующей стороны в заседании Совета постоянных представителей на столь высоком уровне происходит в практике организации впервые.

«Это свидетельствует об особом внимании, уделяемом руководством Узбекистана дальнейшему развитию Содружества», – подчеркнул Гуминский.

В ходе встречи стороны также выработали совместный алгоритм действий по дальнейшей координации выполнения всех пунктов плана председательства Узбекистана в СНГ в 2020 году.