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Исполком СНГ: План председательства Узбекистана глубоко продуман и насыщен событиями

29.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Исполком СНГ обратил внимание на насыщенность плана мероприятий, который составил Узбекистан на период председательства страны в Содружестве в 2020 году, сказано в сообщении МИД республики в среду.

Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов в Минске провел переговоры с первым заместителем председателя Исполнительного комитета СНГ Виктором Гуминским.

«Гуминский констатировал глубокую продуманность концепции председательства Узбекистана и насыщенность плана мероприятий по ее реализации», – говорится в релизе внешнеполитического ведомства.

По словам Гуминского, ранее ни одна страна в Содружестве не проводила столько мероприятий в период председательства. 

Первый зампредседателя Исполкома СНГ высоко оценил значительную активизацию работы Ташкента в рамках Содружества, отметив, что участие делегации председательствующей стороны в заседании Совета постоянных представителей на столь высоком уровне происходит в практике организации впервые.

«Это свидетельствует об особом внимании, уделяемом руководством Узбекистана дальнейшему развитию Содружества», – подчеркнул Гуминский.

В ходе встречи стороны также выработали совместный алгоритм действий по дальнейшей координации выполнения всех пунктов плана председательства Узбекистана в СНГ в 2020 году.

Напомним, в октябре прошлого года на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде было принято решение о переходе председательства в Содружестве в 2020 году от Туркменистана к Узбекистану. В период председательства в СНГ Ташкент  намерен подготовить и принять свыше десяти документов, направленных на развитие многостороннего взаимодействия. Кроме того, Узбекистан планирует провести около 70 различных мероприятий. 



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Теги: Минск
 
 
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Первый заместитель главы МИД Узбекистана Ильхом Нематов встретился в Минске с первым заместителем председателя Исполнительного комитета СНГ Виктором Гуминским.
 
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