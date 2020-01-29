Прапорщик Задов и «бесприданница». С кем встречались звезды в молодости

Источник материала: Аргументы и факты

Сегодня сложно представить, что у Сергея Шнурова, который много лет был женат на Матильде Шнуровой, а теперь связан узами брака с Ольгой Абрамовой, до этого было еще две официальных супруги и огромное количество романов, например с актрисой Оксаной Акиньшиной. О каких звездных парах мы уже успели забыть, хотя когда-то с удовольствием ими любовались, рассказывает "АиФ".

Тимати и Алекса

За романом этих артистов когда-то наблюдала вся страна, ведь он развивался на глазах телезрителей «Фабрики звезд — 4», где Тимати и Алекса принимали участие. Влюбленные даже записали несколько совместных песен, но когда проект подошел к финалу, отношения тоже закончились. У каждого исполнителя уже давно своя жизнь. Тимати успел дважды стать папой. Первенца — дочь Алису — ему родила модель Алена Шишкова, а второй ребенок рэпера появился на свет совсем недавно, 16 октября 2019 года, мамой стала Анастасия Решетова. При этом о семейном положении Тимати толком ничего не известно, этот факт своей биографии он предпочитает не афишировать. Конечно, СМИ писали о тайной свадьбе певца и Насти, рассмотрев в качестве «главной улики» увесистое кольцо на пальце девушки, однако официальных заявлений по этому поводу влюбленные так и не сделали.

31-летняя Алекса тоже состоит в отношениях и периодически публикует фото своего молодого человека в соцсетях, но на безымянном пальце ее правой руке пока нет обручального кольца. Кстати, экс-возлюбленные «фабриканты» видятся крайне редко: «Я бы не сказала, что мы общаемся с Тимати, но если мы видимся случайно где-то, с радостью можем пообщаться и обняться», — рассказывала певица в интервью.

Наталья Ветлицкая и Дмитрий Маликов

Дмитрий Маликов уже почти тридцать лет счастливо женат на Елене Изаксон. Недавно у пары родился второй ребенок — сын Марк. Однако до знакомства со своей законной супругой у певца было немало ярких романов, один из них — с Натальей Ветлицкой. Они встретились на гастролях по югу России. Ей было 24, ему — всего 18. Сначала разница в возрасте не смущала молодых людей, но ситуация изменилась после трех лет гражданского брака: «В какой-то момент Наташа поняла, что я слишком молодой парень и со мной каши не сваришь. Она была готова к более серьезным семейным отношениям», — рассказывал спустя много лет Дмитрий Борису Корчевникову в программе «Судьба человека». Кстати, точку в романе поставил именно Маликов и даже написал по этому поводу хит «Душа», который в итоге исполняла Ветлицкая: «Мне моя душа на исходе дня пропоет о том, что любовь прошла», — пела Наталья о своем гражданском браке с артистом. Примечательно, что после Дмитрия она умудрилась выскочить замуж за Евгения Белоусова, сильно удивив своим поступком абсолютно всех коллег по цеху. Правда, в статусе замужней дамы Наталья пребывала всего десять дней, после чего развелась. Сегодня Ветлицкая живет в Испании и воспитывает дочь, но в планах у певицы после долгих лет молчания дать на родине несколько концертов в конце этого года.

Дмитрий Нагиев и Лариса Гузеева

Роман между актерами случился так давно, что, похоже, они сами уже начали забывать о нем. Благо журналисты своими вопросами не дают этого сделать. На момент знакомства Гузеева была настоящей звездой, ведь она уже успела сняться в фильме «Жестокий романс», а Дмитрий только начинал свой путь и учился в театральном институте, куда однажды и пришла Лариса: «Мы, как всегда, сидели на ступеньках, курили, ели какие-то сухарики, и вдруг весь институт загудел: "Гузеева! Гузеева!" Она училась у моего же педагога несколькими курсами ранее. Когда Лариса поднималась по ступенькам, она была какой-то небесной красоты», — рассказывал телеведущий в интервью Юрию Дудю. Свой роман с актрисой Нагиев назвал «вспышкой». В проекте «Прожарка», который когда-то пытались запустить на Первом канале, Дмитрий был более многословным по этому поводу: «Вы знаете, если уходить в далекий Санкт-Петербург, тогда еще Ленинград, Лара тогда была красавица, богиня, роковая женщина. "Ты у меня из тех времен — самое яркое воспоминание. Хотя тогда ведь целый Советский Союз развалился"». Гузеева тоже много чего рассказала в той программе, а поскольку формат шоу предполагал жесткий юмор, в выражениях она не стеснялась: «Я знала Диму, когда Нагиевым-младшим он называл совсем не своего сына. Я была такая дальновидная, что закрутила с ним интрижку еще до того, как это стало мейнстримом. На память о той связи у меня осталась Соковыжималка. С его легкой руки это прозвище я носила еще очень долго», — заявила ведущая «Давай поженимся».

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Ксения Стриж и Андрей Макаревич

Эта пара точно не могла бы назвать свой роман «вспышкой», ведь отношения между ними длились около четырех лет. Началось все довольно романтично: в одном интервью Макаревич сказал, что ему очень нравится голос радиоведущей Ксении Стриж. А потом их общая знакомая рассказала музыканту, что девушка будет на новоселье у своего однокурсника. Андрей туда позвонил и пригласил ее к себе в загородный дом, но услышал отказ. «Я ему тогда ответила: "Вообще-то я в компании и к незнакомым мужчинам по ночам не езжу". Именно поэтому он сказал взять такси и приезжать нам всем», — откровенничала Стриж в эфире программы «Судьба человека». В итоге встреча все же состоялась, на утро Макаревич отвез свою новую знакомую домой, и хотя она призналась ему, что уже состоит в отношениях, предложил ей переехать к нему. Ксения так и сделала. К сожалению, рассталась пара, как выразилась сама Стриж, из-за «нелепой обиды». Загородный дом солиста группы «Машина времени» находился очень далеко от студии, где работала радиоведущая, поэтому она попросила его снять ей квартиру, где можно было бы останавливаться, например, когда Андрей уезжал на гастроли. Музыкант был не в восторге от такой идеи: «Жилье мне в итоге сняли, но Андрея это очень обидело. Мы распили в квартире бутылку вина, попрощались и потом не общались больше месяца», — говорила Стриж. Это был их последний вечер в качестве пары. К счастью, через какое-то время бывшим влюбленным все же удалось восстановить дружеские отношения.