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За 6 лет работы водитель лесовозной машины Александр Воронцов стал передовиком в своей отрасли

29.01.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Коренным образом изменил свою трудовую деятельность Александр Воронцов, когда после 10 лет в службе охраны пришел в лесное хозяйство. И, видимо, не зря. За 6 лет работы на Быховском лесопильном деревообрабатывающем участке ОАО «Могилевдрев» водитель лесовозной машины Александр Воронцов стал передовиком в своей отрасли. Уже несколько лет его фотография, как лучшего труженика лесного хозяйства, находится на Доске Почета главенствующего предприятия.

За 6 лет работы водитель лесовозной машины Александр Воронцов стал передовиком в своей отрасли

Безусловно, ответственность, дисциплинированность бывшего милиционера сыграли свою роль в нынешней трудовой деятельности. А деловой подход и целеустремленность у него сохранились еще от предпринимательской деятельности, когда занимался изготовлением деталей. Поэтому особых трудностей переквалифицироваться у Александра не было, а имея водительское удостоверение с необходимой категорией, быстро освоил технику. Сначала работал на погрузчике «Амкодор», на пилораме загружал в вагоны лес, щепу, опилки. Затем пересел на трактор «Беларус-82» и также успешно справлялся с порученной работой.

Все навыки и опыт по управлению техникой Александр перенял в свое время у настоящего профессионала Василия Ивановича Поверенного. Он не только его наставник, но и, «по совместительству», тесть, так что с удовольствием помогал освоить технику.

Большегрузным МАЗом Александр Петрович управляет сравнительно недавно — всего лишь 3 года. Но уже даст фору любому опытному водителю. В минувшем году он перевез свыше 17 тысяч м3 леса. Занял первое место по вывозке леса в областном соревновании, за что был награжден Почетной грамотой.

Александр всегда интересуется у коллег, как они сработали. И оказывается, что всегда идет впереди, запросто их обгоняя. Чтобы в месяц вывезти 1200 м3 леса, приходится немало потрудиться. Отдельных секретов мастерства нет, разве что пораньше выехать в рейс. Конечно, немалую роль играют сноровка и мастерство в погрузке леса. Ведь у кого-то сразу получается поднять манипулятором 6-метровое бревно и уложить его, а другой эту работу делает медленнее.

В этом месяце Александр Воронцов вновь вышел в лидеры. Свыше двух тысяч м3 загрузил в вагоны, а еще полторы тысячи м3 погрузил и перевез. Бесспорно, все это отразится на высокой заработной плате. Простая арифметика — больше сделал, больше получил. По скромным подсчетам, заработная плата у водителя составит около трех тысяч рублей.

Недавно Александр вернулся из командировки в Кличевский район, где также грузил и отвозил лес. Бывает, что в командировках приходиться находится по несколько дней. В этом тоже есть свои неудобства. Но надо значит надо. Задания не обсуждаются, а выполняются.

За день Александр Воронцов «наматывает» по 250-300 километров по дорогам района, делая по 3-4 рейса. Также занят на погрузке вагонов. Его МАЗ эксплуатируется уже седьмой год, бывает, случаются поломки техники. Обычно ремонтом водитель занимается, когда нет определенных заданий, иногда приходится задерживаться и после работы.

— Машину надо содержать в хорошем состоянии, чтобы не подводила, — считает Александр Петрович. — Вот сейчас, например, нужно провести сварочные работы… Всегда и во всем мне помогает опытный коллега, водитель Михаил Контанистов.

Передовик лесного хозяйства Александр Воронцов не только отличился на работе, он и дома — хороший и надежный семьянин. Супруга Людмила Васильевна тоже некоторое время работала в ОАО «Могилевдрев» диспетчером и кладовщиком, а ныне она — инспектор по кадрам ОАО «Володарский». Всегда и во всем поддерживает мужа, по утрам заботливо собирает еду в термос, а вечером с улыбкой встречает уставшего супруга. Обязательно спросит, как прошел рабочий день, поинтересуется его делами.

Александр и Людмила Воронцовы недавно отпраздновали фарфоровую свадьбу — 20 лет совместной жизни. В любви и заботе воспитывают двоих детей. Старшая Алина — студентка-второкурсница, будущий юрист-международник. Младшая Женя — еще только первоклассница.

Руководство предприятия отзывается о водителе Александре Воронцове, как об одном из лучших тружеников, мол, дисциплинирован, ответственен, вот и получается у него все, и сам показывает пример молодым работникам, делится секретами профессионального мастерства.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.

 
 
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Коренным образом изменил свою трудовую деятельность Александр Воронцов, когда после 10 лет в службе охраны пришел в лесное хозяйство. И,
 
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