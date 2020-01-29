Социально-экономическое положение Быховского района в 2019 году

Источник материала: Маяк Преднепровья

Промышленное производство

В 2019 году объем промышленного производства района по организациям промышленности, учитываемым в текущем порядке, в фактических ценах составил 120,4 млн. рублей.

Объем отгруженной продукции промышленными организациями района составил 106,6 млн. рублей.

На складах промышленных организаций района на 1 января 2020 г. осталось нереализованной продукции на 2,1 млн. рублей, или 23,7% среднемесячного объема производства (на 1 января 2019 г. – 24,3%).

Сельское хозяйство

В сельскохозяйственных организациях района, учитываемых в текущем порядке, объем производства продукции сельского хозяйства в 2019 году

по сравнению с 2018 годом в сопоставимых ценах увеличился на 10,9%.

В 2019 году сельскохозяйственными организациями реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 3,9 тыс. тонн (на 4% больше, чем в 2018 году). Произведено молока 24,9 тыс. тонн, реализовано по всем каналам сбыта –

20,8 тыс. тонн.

Сельскохозяйственными организациями района (включая крестьянские (фермерские) хозяйства) зерна (в весе после доработки) произведено 31,3 тыс. тонн. Валовой сбор свеклы сахарной составил 58,8 тыс. тонн (в 2,1 раза больше,

чем в 2018 году), картофеля – 4 тыс. тонн (в 1,8 раза больше), овощей –

2,4 тыс. тонн (в 1,5 раза больше).

Инвестиции в основной капитал и строительство

В 2019 году использовано 39,6 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах составляет 100,7% к 2018 году. За этот период строительно-монтажные работы выполнены на 20,6 млн. рублей,

или в сопоставимых ценах 115,6% к 2018 году.

Инвестиции на приобретение машин, оборудования, транспортных средств составили 11 млн. рублей (27,9% общего объема инвестиций).

В 2019 году на жилищное строительство использовано 9,2 млн. рублей инвестиций, что составляет 23,3% к их общему объему. Введено в эксплуатацию

7,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В 2019 году объем подрядных работ по виду деятельности «Строительство» выполнен на 9,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 116,2% к уровню 2018 года.

Внешняя торговля

Оборот внешней торговли товарами организаций района в январе-ноябре 2019 г. составил 31,2 млн. долларов США, что на 42,6% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Экспортировано товаров на 17,2 млн. долларов,

что на 41,5% больше, импортировано – на 14 млн. долларов, что на 43,9% больше. Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительным в размере

3,2 млн. долларов (в январе-ноябре 2018 г. величина положительного сальдо составляла 2,4 млн. долларов).

В январе-ноябре 2019 г. зарегистрированы объемы экспортно-импортных операций с 34 странами мира. Товары поставлялись на рынки 23 государств, импортировались – из 23 стран.

Основными торговыми партнерами района являлись: Российская Федерация – 51,5% всего объема товарооборота, Украина – 15,4%, Польша – 6,4%, Германия – 5,5%, Венгрия и Литва – по 4,2%, Латвия – 4,1%.

Потребительский рынок

Розничный товарооборот района в 2019 году составил 94,5 млн. рублей

и увеличился по сравнению с 2018 годом в сопоставимых ценах на 4,7%.

Организациями торговли реализовано товаров населению

на 82,5 млн. рублей. На долю продовольственных товаров приходилось 68,3%

от общего объема проданных ими товаров. На их приобретение населением затрачено 56,4 млн. рублей. Непродовольственных товаров за прошедший год продано на 26,1 млн. рублей.

Финансы

Чистая прибыль организаций района за январь-ноябрь 2019 г. по сравнению

с январем-ноябрем 2018 г. выросла в 2,7 раза и составила 14,8 млн. рублей.

Рентабельность продаж по району за январь-ноябрь 2019 г. составила 5,7% против 3,6% за январь-ноябрь 2018 г., рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг – соответственно 6,8% и 3,6%.

Занятость населения и заработная плата

В ноябре 2019 г. в экономике района было занято 11,2 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы на конец декабря составил 0,05% от численности рабочей силы (на конец декабря 2018 г. – 0,04%).

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников района (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в 2019 году составила 762,9 рубля, в том числе в декабре –

801 рубль, и увеличилась по сравнению с ноябрем 2018 г. на 1,6%, или

на 12,7 рубля.

Реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилась на 8,4%, в декабре 2019 г. по сравнению с ноябрем 2019 г. – на 1,1%.

Главное статистическое управление Могилевской области.