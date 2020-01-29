ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Социально-экономическое положение Быховского района в 2019 году

29.01.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

Социально-экономическое положение Быховского района в 2019 годуПромышленное производство

В 2019 году объем промышленного производства района по организациям промышленности, учитываемым в текущем порядке, в фактических ценах составил 120,4 млн. рублей.

Объем отгруженной продукции промышленными организациями района составил 106,6 млн. рублей.

На складах промышленных организаций района на 1 января 2020 г. осталось нереализованной продукции на 2,1 млн. рублей, или 23,7% среднемесячного объема производства (на 1 января 2019 г. – 24,3%).

Сельское хозяйство

В сельскохозяйственных организациях района, учитываемых в текущем порядке, объем производства продукции сельского хозяйства в 2019 году
по сравнению с 2018 годом в сопоставимых ценах увеличился на 10,9%.

В 2019 году сельскохозяйственными организациями реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 3,9 тыс. тонн (на 4% больше, чем в 2018 году). Произведено молока 24,9 тыс. тонн, реализовано по всем каналам сбыта –
20,8 тыс. тонн.

Сельскохозяйственными организациями района (включая крестьянские (фермерские) хозяйства) зерна (в весе после доработки) произведено 31,3 тыс. тонн. Валовой сбор свеклы сахарной составил 58,8 тыс. тонн (в 2,1 раза больше,
чем в 2018 году), картофеля – 4 тыс. тонн (в 1,8 раза больше), овощей –
2,4 тыс. тонн (в 1,5 раза больше).

Инвестиции в основной капитал и строительство

В 2019 году использовано 39,6 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах составляет 100,7% к 2018 году. За этот период строительно-монтажные работы выполнены на 20,6 млн. рублей,
или в сопоставимых ценах 115,6% к 2018 году.

Инвестиции на приобретение машин, оборудования, транспортных средств составили 11 млн. рублей (27,9% общего объема инвестиций).

В 2019 году на жилищное строительство использовано 9,2 млн. рублей инвестиций, что составляет 23,3% к их общему объему. Введено в эксплуатацию
7,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В 2019 году объем подрядных работ по виду деятельности «Строительство» выполнен на 9,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 116,2% к уровню 2018 года. 

Внешняя торговля

Оборот внешней торговли товарами организаций района в январе-ноябре 2019 г. составил 31,2 млн. долларов США, что на 42,6% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Экспортировано товаров на 17,2 млн. долларов,
что на 41,5% больше, импортировано – на 14 млн. долларов, что на 43,9% больше. Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительным в размере
3,2 млн. долларов (в январе-ноябре 2018 г. величина положительного сальдо составляла 2,4 млн. долларов).

В январе-ноябре 2019 г. зарегистрированы объемы экспортно-импортных операций с 34 странами мира. Товары поставлялись на рынки 23 государств, импортировались – из 23 стран.

Основными торговыми партнерами района являлись: Российская Федерация – 51,5% всего объема товарооборота, Украина – 15,4%, Польша – 6,4%, Германия – 5,5%, Венгрия и Литва – по 4,2%, Латвия – 4,1%.

Потребительский рынок

Розничный товарооборот района в 2019 году составил 94,5 млн. рублей
и увеличился по сравнению с 2018 годом в сопоставимых ценах на 4,7%.

Организациями торговли реализовано товаров населению
на 82,5 млн. рублей. На долю продовольственных товаров приходилось 68,3%
от общего объема проданных ими товаров. На их приобретение населением затрачено 56,4 млн. рублей. Непродовольственных товаров за прошедший год продано на 26,1 млн. рублей.

Финансы

Чистая прибыль организаций района за январь-ноябрь 2019 г. по сравнению
с январем-ноябрем 2018 г. выросла в 2,7 раза и составила 14,8 млн. рублей.

Рентабельность продаж по району за январь-ноябрь 2019 г. составила 5,7% против 3,6% за январь-ноябрь 2018 г.,  рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг – соответственно 6,8% и 3,6%.

Занятость населения и заработная плата

В ноябре 2019 г. в экономике района было занято 11,2 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы на конец декабря составил 0,05% от численности рабочей силы (на конец декабря 2018 г. – 0,04%).

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников района (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в 2019 году составила 762,9 рубля, в том числе в декабре –
801 рубль, и увеличилась по сравнению с ноябрем 2018 г. на 1,6%, или
на 12,7 рубля.

Реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилась на 8,4%, в декабре 2019 г. по сравнению с ноябрем 2019 г. – на 1,1%.

 

Главное статистическое управление Могилевской области.

 

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Промышленное производство В 2019 году объем промышленного производства района по организациям промышленности, учитываемым в текущем порядке, в фактических ценах...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прапорщик Задов и «бесприданница». С кем встречались звезды в молодости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика