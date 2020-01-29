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Facebook разрешил всем пользователям очистить историю просмотра внешнего интернета

29.01.2020 10:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Facebook разрешил всем пользователям очистить историю просмотра внешнего интернета

Всем пользователям соцсети стал доступен раздел «Действия вне Facebook», в котором можно просматривать и удалять историю их действий, переданную сторонними сайтами и приложениями через инструменты для бизнеса.

В раздел можно перейти через пункт «Ваша информация на Facebook» в настройках профиля.

Здесь пользователь может посмотреть информацию о своих взаимодействиях, передаваемую соцсети от компаний и организаций, когда он посещает их сайты или входит в их приложения через Facebook, пишет dev.by.

Также можно очистить историю и выключить передачу действий в будущем — полностью или для отдельных сайтов.

По словам Facebook, эта информация позволяет ей персонализировать контент, например подбирать более актуальную рекламу и рекомендовать потенциально интересные мероприятия. Соцсеть утверждает, что не продает эти данные и запрещает компаниям передавать ей конфиденциальную информацию, например медицинскую или финансовую информацию, дату рождения и пароли.

Инструмент был анонсирован в 2018 году, а в 2019-м его запустили в трех странах (Ирландия, Южная Корея и Испания).

 
 
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Всем пользователям соцсети стал доступен раздел «Действия вне Facebook», в котором можно просматривать и удалять историю их действий, переданную сторонними сайтами и...
 
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