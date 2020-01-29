Беларусь и Норвегия готовят документы по упрощению визового режима

Источник материала: Вороновская газета





Беларусь и Норвегия разрабатывают документы по упрощению визового режима и сотрудничеству в сфере ядерной безопасности. Эти вопросы обсуждались накануне в Осло на очередном раунде консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Белорусскую делегацию на переговорах возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, норвежскую — государственный секретарь Министерства иностранных дел Аудун Халворсен.

Фото МИД

«С учетом недавнего подписания соглашений между Беларусью и Евросоюзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии достигнута договоренность о подготовке в максимально сжатые сроки аналогичных документов между Беларусью и Норвегией. Стороны также приветствовали целенаправленные усилия профильных ведомств двух стран по согласованию проекта соглашения о взаимодействии между национальными органами по ядерной безопасности», — отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Во время консультаций обсуждено развитие политического диалога, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, формирование договорно-правовой базы, взаимодействие в международных организациях. На переговорах рассмотрены вопросы региональной повестки дня и международной безопасности, развития отношений с Европейским союзом, Советом Европы, третьими странами.

Дипломаты отметили значительную активизацию белорусско-норвежского взаимодействия в последние годы, в том числе в торговле, констатировали взаимовыгодный и сбалансированный характер товарооборота, подчеркнули намерение совместными усилиями решать возникающие проблемы, а также использовать открывающиеся возможности для расширения сотрудничества.

Накануне консультаций Олег Кравченко выступил на белорусско-норвежском бизнес-завтраке. Основной темой мероприятия стал экспорт белорусских ИТ-услуг в Норвегию. Во встрече приняли участие около 50 представителей деловых кругов Норвегии, включая руководство Норвежского инвестиционного фонда для Северо-Запада России и Восточной Европы. Подписаны протоколы о сотрудничестве между Белорусской национальной биотехнологической корпорацией и норвежской компанией Nordic Molecule Group AS в области производства и реализации комбикормов для рыб и иной биотехнологической продукции.

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