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Транспорт и инфраструктуру городов обсудят на международной конференции в Гомеле

29.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

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VI Международная научно-техническая конференция магистрантов «Инновации. Транспорт. Энергоэффективность. Строительство» пройдет в Гомеле в Белорусском государственном университете транспорта 30-31 января, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.

Транспорт и инфраструктуру городов обсудят на международной конференции в Гомеле

В университете отметили, что конференция ИТЭС получила широкую известность среди технических вузов разных стран. В этот раз на участие в научном форуме поступили заявки не только из Беларуси, но и из России, Узбекистана, Украины.

Программа конференции предусматривает работу по двум основным направлениям: технологии и инфраструктура городов (транспорт, строительство, энергетика, связь) и инновационный потенциал транспортных и строительных предприятий. Свои доклады ученые представят в секциях.

Лучшие работы отметят дипломами. По итогам форума планируется издание электронного и бумажного сборников.

Цель конференции — способствовать активизации научной работы магистрантов в транспортной и строительной отраслях. Организаторами выступают Министерство транспорта и коммуникаций, Белорусский государственный университет транспорта.

Белта

 
Теги: Гомель
 
 
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VI Международная научно-техническая конференция магистрантов "Инновации. Транспорт. Энергоэффективность. Строительство" пройдет в Гомеле в...
 
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