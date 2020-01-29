С 1 февраля в Беларуси вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии

Источник материала: Горецкий вестник

В Беларуси с 1 февраля повысят минимальные трудовые и социальные пенсии, они привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. Этот показатель со следующего месяца вырастет до 239,87 рубля (сейчас — 231,83 рубля).





Новые размеры минимальных трудовых и социальных пенсий будут действовать до конца апреля 2020 года.

С 1 февраля в Беларуси также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Минимальные трудовые и социальные пенсии пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.

К примеру, социальная пенсия по возрасту, которую мужчинам назначают в 65 лет, а женщинам — в 60 лет, с 1 февраля вырастет с 115,92 до 119,94 рубля.

Вид пенсии или надбавки в % от БПМ с 1 февраля до 1 февраля социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства 110 263,86 255,01 инвалидам с детства 2-й группы 95 227,88 220,24 инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца 85 203,89 197,06 инвалидам 3-й группы 75 179,9 173,87 лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 50 119,94 115,92 детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья: первой второй третьей четвертой 80 85 95 110 191,9 203,89 227,88 263,86 185,48 197,06 220,24 255,01 минимальная пенсия по возрасту (без учета доплаты в 20% от средней зарплаты) 25% БПМ 59,97 57,96 в %

от минимальной пенсии по возрасту доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим: 75 лет 80 лет 75% 100% 44,98 59,97 43,47 57,96

В Беларуси на начало января этого года проживало 2 миллиона 531,9 тысячи пенсионеров. Средняя пенсия по возрасту по стране в декабре составляла 445,9 рубля.