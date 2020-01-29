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С 1 февраля в Беларуси вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии

29.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В Беларуси с 1 февраля повысят минимальные трудовые и социальные пенсии, они привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. Этот показатель со следующего месяца вырастет до 239,87 рубля (сейчас — 231,83 рубля).

 

С 1 февраля в Беларуси вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

 

Новые размеры минимальных трудовых и социальных пенсий будут действовать до конца апреля 2020 года.

С 1 февраля в Беларуси также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Минимальные трудовые и социальные пенсии пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.

К примеру, социальная пенсия по возрасту, которую мужчинам назначают в 65 лет, а женщинам — в 60 лет, с 1 февраля вырастет с 115,92 до 119,94 рубля.

 

Вид пенсии или надбавки в % от БПМ с 1 февраля до 1 февраля
социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства 110 263,86 255,01
инвалидам с детства 2-й группы 95 227,88 220,24
инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца 85 203,89 197,06
инвалидам 3-й группы 75 179,9 173,87
лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 50 119,94 115,92
детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья:

первой

второй

третьей

четвертой

 80

85

95

110

 191,9

203,89

227,88

263,86

 185,48

197,06

220,24

255,01
минимальная пенсия по возрасту (без учета доплаты в 20% от средней зарплаты) 25% БПМ 59,97 57,96
в %
от минимальной пенсии по возрасту
доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим:

75 лет

80 лет

 75%

100%

 44,98

59,97

 43,47

57,96

 

 

 

В Беларуси на начало января этого года проживало 2 миллиона 531,9 тысячи пенсионеров. Средняя пенсия по возрасту по стране в декабре составляла 445,9 рубля.

 

tut.by


 
 
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  В Беларуси с 1 февраля повысят минимальные трудовые и социальные пенсии, они привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. Этот показатель со следующего...
 
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