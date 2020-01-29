«Сахарное дело». Что известно на пятый день после задержания

Источник материала: Слуцк Город





Предполагаемые задержания руководителей сахарной отрасли журналисты уже окрестили «сахарным делом». Предполагаемые, потому что говорить о чём-то с уверенностью сейчас сложно — хотя картина более-менее складывается, по состоянию на 9:00 утра 29 января нет ни официальных комментариев силовых ведомств, ни какой-либо связи с «пропавшими» директорами.

Очевидно только то, что развернуть самолёт Минск-Мюнхен в воздушном пространстве другого государства под силу не каждой силе.

Пока общественность ждёт официальной версии произошедшего, приходится ссылаться только на сведения «источников», звонить соседям и знакомым, писать очевидцам в соцсетях, пытаться выудить хоть какую-то информацию у работников предприятий.

Вместе с тем несколько источников сообщили SG, что руководители сахарных заводов были задержаны в рамках дела по коррупционной статье уголовного кодекса. Аналогичную информацию якобы «из правоохранительных органов» сообщил на своей странице в Facebook Александр Ярошук, председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов.

— Постановление на обыск, подписанное Генеральным прокурором, гласит, что Николай Прудник подозревается в злоупотреблении служебным положением и многократных фактах получения взяток в особо крупных размерах, — написал Ярошук.

Проверить эту информацию в условиях полной закрытости правоохранительной системы не представляется возможным. Остаётся только надеяться, что источники председателя БКДП ошиблись.

Шёл пятый день с момента «задержания» пассажиров рейса B2899.



Владислав Слуцкий

Slutsk-Gorod.by