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«Сахарное дело». Что известно на пятый день после задержания
29.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Предполагаемые
Очевидно только то, что развернуть самолёт Минск-Мюнхен в воздушном пространстве другого государства под силу не каждой силе.
Пока общественность ждёт официальной версии произошедшего, приходится ссылаться только на сведения «источников», звонить соседям и знакомым, писать очевидцам в соцсетях, пытаться выудить хоть какую-то информацию у работников предприятий.
Вместе с тем несколько источников сообщили SG, что руководители сахарных заводов были задержаны в рамках дела по коррупционной статье уголовного кодекса. Аналогичную информацию якобы «из правоохранительных органов» сообщил на своей
— Постановление на обыск, подписанное Генеральным прокурором, гласит, что Николай Прудник подозревается в злоупотреблении служебным положением и многократных фактах получения взяток в особо крупных размерах, — написал Ярошук.
Проверить эту информацию в условиях полной закрытости правоохранительной системы не представляется возможным. Остаётся только надеяться, что источники председателя БКДП ошиблись.
Шёл пятый день с момента «задержания» пассажиров рейса B2899.
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Предполагаемые задержания руководителей сахарной отрасли журналисты уже окрестили «сахарным делом». Предполагаемые, потому что говорить о чём-то с уверенностью...
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