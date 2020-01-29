Источник материала: Клiч Радзiмы

Полоцкий пограничный отряд напоминает правила посещения пограничной зоны и пограничной полосы.

В настоящее время граждане Республики Беларусь в пределах пограничной зоны могут находиться при наличии документов, удостоверяющих личность — паспорта, военного билета, водительского удостоверения или служебного удостоверения. Наличие студенческого билета, пенсионного удостоверения, удостоверения инвалида, удостоверения о праве на льготы не является основанием для въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной зоне.

Для пребывания в пограничной полосе нашим гражданам необходимо получить пропуск на право въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной полосе. Для этого необходимо обратиться в ближайшее подразделение органов пограничной службы:

— в Полоцкий пограничный отряд (Полоцкий р-н, н.п. Фариново);

— в Верхнедвинском районе — на пограничные заставы «Савейки», «Бигосово»;

— в Браславском районе:

на пограничную комендатуру «Опса»,

на пограничные заставы «Друя», «Плюсы», «Урбаны», «Видзы»,

на пограничные посты «Карасино», «Пакульня», «Козяны».

Пределы пограничной зоны и пограничной полосы в Витебской области установлены Решением Витебского областного исполнительного комитета от 19 ноября 2018 г. № 662 и обозначены на местности информационными аншлагами.

Необходимо отметить, что попасть в пограничную полосу можно только в местах для этого предназначенных. Информация об установленных местах въезда (входа), времени пребывания за рубежом инженерных сооружений и заграждений в пограничной полосе, описание и их географические координаты размещены на официальном Интернет-портале Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в разделе «Пограничная зона, полоса» подраздел «Места въезда (входа) в пограничную полосу» (www.gpk.gov.by/pogranichnaya-zona/gate-maps/).

Пропуск в пограничную полосу для белорусских граждан действует два года. Размер госпошлины составляет 0,4 базовой величины или 10 рублей 80 копеек. Платить ее не придется жителям

пограничной зоны, работникам организаций, ведущих хозяйственную деятельность в пограничной полосе.

Для увеличения туристической привлекательности находящихся в пограничной зоне объектов и облегчения возможности их посещения иностранным гражданам, постоянно проживающим за пределами Республики Беларусь выдача пропусков на право въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной зоне осуществляется бесплатно, а также предоставлено право без получения соответствующих пропусков следовать транзитом в санатории, дома отдыха, посещать объекты придорожного сервиса. Иностранному гражданину, чтобы попасть в пограничную полосу, также нужен пропуск.

Для упрощения процедуры получения пропусков гражданами, функционирует система электронной подачи заявлений по административным процедурам, осуществляемых Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь, а именно:

выдача пропусков на право въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной зоне иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим за пределами Республики Беларусь;

выдача пропусков на право въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной полосе;

выдача разрешения на осуществление хозяйственной и иной деятельности в пограничной полосе, внутренних водах Республики Беларусь в пределах пограничной зоны и пограничной полосы.

Для подачи электронного заявления необходимо осуществить регистрацию на Едином портале электронных услуг (www.nces.by/category/portal-gov-by) в качестве пользователя. Перечень услуг в соответствии с правами пользователя отобразится в его личном кабинете. После выбора услуги необходимо направить анкету, заполнив все необходимые поля. Уведомление о принятии заявления и анкеты в работу, будут переданы пользователю на указанный ящик электронной почты, а также отражены в личном кабинете пользователя портала ОАИС в разделе «Текущие услуги».

Необходимо знать, что за нарушение порядка въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной зоне и пограничной полосе предусмотрена административная ответственность.

Справочно:

в минувшем 2019 году на участке ответственности пограничного отряда полоцкими пограничниками задержано 76 нарушителей пограничного режима.

Контактные телефоны подразделений границы Полоцкого пограничного отряда:

Верхнедвинский район:

пограничная застава «Савейки» – 8 (02151) 6-05-35;

пограничная застава «Бигосово» – 8 (02151) 6-27-94;

Миорский район:

пограничная застава «Друя» – 8 (02153) 2-51-89;

Браславский район:

пограничная комендатура «Опса» – 8 (02153) 6-57-70;

пограничная застава «Друя» – 8 (02153) 2-51-89;

пограничная застава «Плюсы» – 8 (02153) 2-39-92;

пограничная застава «Урбаны» – 8 (02153) 6-65-15;

пограничная застава «Видзы» – 8 (02153) 2-87-82;

пограничный пост «Карасино» – 8 (02153) 2-45-48;

пограничный пост «Пакульня» – 8 (02153) 2-88-51;

пограничный пост «Козяны» – 8 (02153) 2-33-00;

оперативный дежурный Полоцкого пограничного отряда —

8 (0214) 43-40-75.

Пограничная зона – участок местности, прилегающий к тыльной границе пограничной полосы в пределах части территории района, города, поселка городского типа, сельсовета, включающий также принадлежащую Республике Беларусь часть вод пограничных рек, озер и иных поверхностных водных объектов и расположенные в этих водах острова, предназначенный для осуществления охраны Государственной границы;

пограничная полоса – участок местности, прилегающий к Государственной границе, предназначенный для создания условий эффективной деятельности органов пограничной службы по обеспечению пограничной безопасности, возведения (строительства) и поддержания в исправном состоянии сооружений и объектов, необходимых для осуществления охраны Государственной границы;

пограничный режим – порядок въезда (входа), временного пребывания, передвижения физических лиц и транспортных средств (далее – въезд (вход), временное пребывание и передвижение) в пограничной зоне и пограничной полосе, учета, содержания, плавания и нахождения водных судов во внутренних водах Республики Беларусь (водах рек, озер и иных поверхностных водных объектов, берега которых полностью принадлежат Республике Беларусь) в пределах пограничной зоны и пограничной полосы, содержания и использования в пограничной зоне и

пограничной полосе механических транспортных средств, не подлежащих эксплуатации на дорогах, плавучих объектов и летательных аппаратов, а также порядок осуществления хозяйственной и иной деятельности в пограничной зоне и пограничной полосе.

Статья 23.30 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях Нарушение пограничного режима

1. Нарушение порядка въезда (входа), временного пребывания, передвижения физических лиц и транспортных средств в пограничной зоне и пограничной полосе, учета, содержания, плавания и нахождения водных судов во внутренних водах Республики Беларусь в пределах пограничной зоны и пограничной полосы, содержания и использования в пограничной зоне и пограничной полосе механических транспортных средств, не подлежащих эксплуатации на дорогах, плавучих объектов и летательных аппаратов, а также порядка осуществления хозяйственной и иной деятельности в пограничной зоне и пограничной полосе, а равно покушение на такие нарушения –

влекут предупреждение с депортацией или без депортации либо наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин с депортацией или без депортации, а на юридическое лицо – от пятидесяти до ста базовых величин.

2. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, –

влекут наложение штрафа в размере от десяти до ста базовых величин с депортацией или без депортации, а на юридическое лицо – от семидесяти до ста пятидесяти базовых величин.

Д. ГЛЕБКО, официальный представитель Полоцкого пограничного отряда.