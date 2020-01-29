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В Бразилии жертвами наводнений стали уже 63 человека, свои дома покинули более 30 тысяч жителей

29.01.2020 11:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бразилии. Число жертв паводков в Бразилии стремительно растет. Погибли уже 63 человека, есть пропавшие без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии жертвами наводнений стали уже 63 человека, свои дома покинули более 30 тысяч жителей

В наиболее пострадавшем от стихии регионе на юго-востоке страны введен режим чрезвычайного положения. Затоплены десятки зданий. Нарушено движение транспорта. Из-за оползней и наводнений свои дома вынуждено покинули почти 30 тысяч граждан. Временные убежища не справляются с наплывом переселенцев, а синоптики дают неутешительные прогнозы: сильные дожди продолжатся.

В Бразилии жертвами наводнений стали уже 63 человека, свои дома покинули более 30 тысяч жителей

В Бразилии жертвами наводнений стали уже 63 человека, свои дома покинули более 30 тысяч жителей

В Бразилии жертвами наводнений стали уже 63 человека, свои дома покинули более 30 тысяч жителей

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Новости Бразилии. Число жертв паводков в Бразилии стремительно растет. Погибли уже 63 человека, есть пропавшие без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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