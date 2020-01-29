Об условиях поступления в Институт погранслужбы

Источник материала: Клiч Радзiмы

Полоцкий пограничный отряд приглашает граждан Республики Беларусь в возрасте от 17 до 21 года, а также граждан, прошедшую срочную военную службу, военную службу в резерве или военную службу по контракту в возрасте до 23 лет для поступления в ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь», высшие военные учебные заведения Республики Беларусь и Российской Федерации, осуществляющие подготовку офицеров для органов пограничной службы.

Чтобы стать курсантом абитуриенту необходимо:

1. До 1 апреля 2020 года подать в военный комиссариат по месту жительства заявление о поступлении в выбранное высшее учебное заведение для оформления личного дела. В заявлении указываются: фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), дата рождения; адрес места жительства; наименование выбранных специальностей.

К заявлению прилагаются:

автобиография;

для абитуриентов в возрасте до 18 лет — заверенное письменное согласие одного из законных представителей;

характеристика с места учебы или работы;

для обучающихся в учреждениях общего среднего образования — справка о текущей успеваемости за текущий учебный год;

для абитуриентов, которые окончили соответствующие учреждения образования — копия документа, подтверждающего получение общего среднего образования (копия аттестата) или профессионально-технического образования с общим средним образованием (копия диплома и приложения к нему) либо среднего специального образования (копия диплома и приложения к нему);

копия свидетельства о рождении;

три фотографии размером 30×40 мм.

2. До 10 апреля 2020 г. пройти медицинское освидетельствование и психофизиологическое обследование в военно-врачебной комиссии.

3. В сроки, установленные Министерством образования Республики Беларусь, пройти Централизованное тестирование по предметам:

по белорусскому или русскому языку (по выбору) и по двум учебным предметам:

— иностранному языку и математике для поступления на факультет управления подразделениями органов пограничной службы в Институт пограничной службы,

— математике и физике для поступления в Калининградский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

4. В сроки, установленные порядком приема в Институт пограничной службы Республики Беларусь, лично прибыть в Институт. При себе иметь:

заявление на имя начальника Института;

документ, удостоверяющий личность,

оригиналы документов об образовании (аттестат или диплом с приложением);

удостоверение призывника;

оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного в Республике Беларусь за 2019 или 2020 год (за исключение абитуриентов, имеющих право на зачисление без вступительных испытаний);

документы, подтверждающие право на льготы при зачислении.

В ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» готовят специалистов по специальностям:

-управление подразделениями границы,

-управление подразделениями пограничного контроля (юноши и девушки),

-оперативная деятельность органов пограничной службы,

-идеологическая работы в органах пограничной службы.

Помимо обучения в ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь», специалистов для органов пограничной службы готовят:

в Республике Беларусь – факультет связи и автоматизированных систем управления, общевойсковой факультет (практическая психология в военном деле) «Военной академии Республики Беларусь»; военно-технический факультет «Белорусского

государственного университета транспорта»; военно-медицинский факультет «Белорусского государственного медицинского университета»; военный факультет «Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники»; военный факультет «Гродненского государственного университета им. Я. Купалы»; военный факультет «Белорусского национального технического университета», следственно-экспертный факультет «Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь».

в Российской Федерации:

«Калининградский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации» г. Калининград, «Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники» г. Череповец.

По вопросам поступления обращайтесь в Полоцкий пограничный отряд по тел.: 8 0214 45-20-88, МТС (029) 7762493 (отдел боевой подготовки) или по адресу: Полоцкий район, н.п.. Фариново, Полоцкий пограничный отряд.

Информация о проведении «Дня открытых дверей» в «Институте пограничной службы» содержится на официальном сайте Института пограничной службы http://ips.gpk.gov.by.

Д. ГЛЕБКО,

официальный представитель Полоцкого пограничного отряда.