Шарковчане побывали на областном празднике духовной музыки

Источник материала: Клiч Радзiмы

В рамках 26-го открытого областного праздника духовной музыки в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа прошел концерт, в котором приняли участие ведущие коллективы художественного творчества и индивидуальные исполнители. Дополнили праздничную атмосферу своим выступлением и шарковчане.

Батлеечный коллектив районного центра ремесел продемонстрировал рождественскую постановку «Вифлеемская сказка».

Необходимо отметить, что только два батлеечных коллектива из Витебской области были приглашены на праздник духовной музыки: один из Шарковщины, другой из Сенно.

Участниками мероприятия стали хоры из Витебска, Орши и Лепельского района, а также гости из Минска, Молодечно, Нижнего Новгорода, Ижевска, Ханты-Мансийска и Санкт-Петербурга.

Музыкальные коллективы представили вниманию зрителей песни, исполнили церковные песнопения и фольклорные произведения.

— Это выступление, — делится впечатлениями методист районного центра ремесел Алена Валерьевна Суховерская, — как и первое присутствие на таком масштабном празднике, запомнится нашему коллективу надолго. В мероприятии приняли участие Виктория Казимировна Дубовская, Евгений Евгеньевич Ананич, Ирина Сергеевна Грунина. Чтобы, как говорится «на других посмотреть и себя показать». Ирина является у нас автором и создателем многих батлеечных кукол. Поэтому ей было очень интересно и познавательно. Наш коллектив побывал словно в сказке, мы увидели и отметили для себя много нового и интересного. В дальнейших планах — развивать батлейку, чтобы рассказать и показать данное народное творчество как в нашем регионе, так и за его пределами.

На вопрос «Когда в нашем районе появилась батлейка?» Алена Валерьевна ответила так: «Без народной Батлейки еще несколько веков назад невозможно было представить какой-нибудь праздник. Свое распространение на белорусских землях она получила в 16 веке. Организаторами тогдашних зрелищ были католические монахи. Батлеечные выступления выполняли определенную просветительскую функцию, знакомя простой и зачастую неграмотный народ с сюжетами библейских книг. Затем нашлось место и для светских постановок. Постепенно батлеечное искусство ушло, уступив дорогу профессиональному театру. Сегодня давнюю традицию пытаются возродить в районном центре ремесел.

А приглашение на данное мероприятие служит доказательством того, что мастера районного центра ремесел делают все, чтобы прославить не только шарковщинскую батлейку, но и район в целом.

Елена АНАНИЧ.