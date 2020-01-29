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Почобут: Людоедская сущность белорусской системы не изменилась

29.01.2020 10:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный белорусский журналист Андрей Почобут высказал свое мнение о задержании парня, который покрасил в красный цвет руки памятника Пушкину.



"Красные руки" автора знакомой с детства сказки "О царе Салтане" ожидаемо поделили белорусскую часть моей френдленты. Кто-то пишет, - крутой перформанс. Нынче перформансом принято называть любые малопонятные и неоднозначные действия.

Кто-то трасётся от возмущения... "Пушкина-то за что"

Спор не новый и неинтересный. Да и не он сегодня самое главное в этой истории.

Посадка в СИЗО 25-летнего парня, который покрасил в красный цвет руки памятника русскому поэту Пушкину наглядно демонстрирует: людоедская сущность системы РБ ни на ёту не изменилась.


Александр Лукашенко и в спокойное время определял себя как "русский со знаком качества". А нынче, когда "поставили раком на углеводородах" это знак качества становится аж приторным. В результате зубодробильная мысль: "как бы чего в Кремле не подумали!" становится основой внутренней политики.

И вот поэтому тот, кому положен штраф, ну, в крайнем случае (с поправкой на нашу кровожадность, все-таки от Лиссабона до Петропавловска Камчатского только у нас осталась смертная казнь), административный арест, едет в тюрьму.

Казнить, нельзя помиловать.
 
 
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Известный белорусский журналист Андрей Почобут высказал свое мнение о задержании парня, который покрасил в красный цвет руки памятника Пушкину.
 
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