ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Домашняя пыль оказалась рассадником супермикробов

29.01.2020 11:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бактерии, обитающие в частицах пыли, способны передавать гены устойчивости к антибиотикам другим микроорганизмам, среди которых могут быть и возбудители инфекций. Результаты исследования, проведенного учеными из Северо-Западного университета (США), опубликованы в журнале PLOS Pathogens, пишет «Здоровье Mail.ru».


Фото: pixabay.com

Эрика Хартманн (Erica Hartmann) и ее коллеги собрали 166 образцов пыли в 43 различных зданиях, в том числе 44 образца в фитнес-центре. Анализ показал, что в геноме живых бактерий, обитающих в образцах домашней пыли, присутствуют участки, содержащие гены резистентности к антибиотикам. Наличие таких генов обеспечивает устойчивость бактерий к действию различных классов антибиотиков, включая пенициллины и макролиды. В общей сложности было найдено 183 таких гена.

При этом сами живущие в домашней пыли антибиотикоустойчивые бактерии по большей части совершенно безвредны для человека. Однако, как установили Хартманн и ее коллеги, у этих бактерий есть чрезвычайно опасное свойство — способность делиться генами резистентности к антибиотикам с другими бактериями, среди которых вполне могут быть патогены, то есть возбудители инфекционных заболеваний, которые обычно попадают в помещения из внешнего мира. После чего патогенные бактерии становятся «супермикробами», то есть приобретают свойство неуязвимости перед лицом антибиотиков.

Как объяснила Хартманн, обитающие в домашней пыли бактерии вполне могут испытывать стресс — им может не хватать питания, окружающая среда может быть слишком сухой или слишком прохладной, или содержать антимикробные компоненты. В ситуации стресса включается древний эволюционный механизм — бактерии передают свои гены другим микроорганизмам не путем деления, а с помощью горизонтального переноса генов. То есть бактерии начинают обмениваться копиями своих генов с соседями, у которых, возможно, больше способностей противостоять стрессу. Исследователи нашли 57 таких потенциально способных к передаче участков генома, содержащих гены антибиотикоустойчивости.

В дальнейших планах ученых — выяснить, как разные методы уборки помещений влияют на риск запуска механизма горизонтального переноса генов, и можно ли, изменив способ очистки, предотвратить распространение супермикробов.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бактерии, обитающие в частицах пыли, способны передавать гены устойчивости к антибиотикам другим микроорганизмам, среди которых могут быть и возбудители...
 
Новости дня
Новости разные
 
Представлен пресс-секретарь председателя Лидского райисполкома. Им стала экс-журналист «Лида-ТВ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика