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Домашняя пыль оказалась рассадником супермикробов
Источник материала: Tut.by
Бактерии, обитающие в частицах пыли, способны передавать гены устойчивости к антибиотикам другим микроорганизмам, среди которых могут быть и возбудители инфекций. Результаты исследования, проведенного учеными из Северо-Западного университета (США),
Эрика Хартманн (Erica Hartmann) и ее коллеги собрали 166 образцов пыли в 43 различных зданиях, в том числе 44 образца в фитнес-центре. Анализ показал, что в геноме живых бактерий, обитающих в образцах домашней пыли, присутствуют участки, содержащие гены резистентности к антибиотикам. Наличие таких генов обеспечивает устойчивость бактерий к действию различных классов антибиотиков, включая пенициллины и макролиды. В общей сложности было найдено 183 таких гена.
При этом сами живущие в домашней пыли антибиотикоустойчивые бактерии по большей части совершенно безвредны для человека. Однако, как установили Хартманн и ее коллеги, у этих бактерий есть чрезвычайно опасное свойство — способность делиться генами резистентности к антибиотикам с другими бактериями, среди которых вполне могут быть патогены, то есть возбудители инфекционных заболеваний, которые обычно попадают в помещения из внешнего мира. После чего патогенные бактерии становятся «супермикробами», то есть приобретают свойство неуязвимости перед лицом антибиотиков.
Как
В дальнейших планах ученых — выяснить, как разные методы уборки помещений влияют на риск запуска механизма горизонтального переноса генов, и можно ли, изменив способ очистки, предотвратить распространение супермикробов.
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Бактерии, обитающие в частицах пыли, способны передавать гены устойчивости к антибиотикам другим микроорганизмам, среди которых могут быть и возбудители...
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