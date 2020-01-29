Домашняя пыль оказалась рассадником супермикробов

Источник материала: Tut.by

Бактерии, обитающие в частицах пыли, способны передавать гены устойчивости к антибиотикам другим микроорганизмам, среди которых могут быть и возбудители инфекций. Результаты исследования, проведенного учеными из Северо-Западного университета (США), опубликованы в журнале PLOS Pathogens, пишет « Здоровье Mail.ru ».



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Эрика Хартманн (Erica Hartmann) и ее коллеги собрали 166 образцов пыли в 43 различных зданиях, в том числе 44 образца в фитнес-центре. Анализ показал, что в геноме живых бактерий, обитающих в образцах домашней пыли, присутствуют участки, содержащие гены резистентности к антибиотикам. Наличие таких генов обеспечивает устойчивость бактерий к действию различных классов антибиотиков, включая пенициллины и макролиды. В общей сложности было найдено 183 таких гена.

При этом сами живущие в домашней пыли антибиотикоустойчивые бактерии по большей части совершенно безвредны для человека. Однако, как установили Хартманн и ее коллеги, у этих бактерий есть чрезвычайно опасное свойство — способность делиться генами резистентности к антибиотикам с другими бактериями, среди которых вполне могут быть патогены, то есть возбудители инфекционных заболеваний, которые обычно попадают в помещения из внешнего мира. После чего патогенные бактерии становятся «супермикробами», то есть приобретают свойство неуязвимости перед лицом антибиотиков.

Как объяснила Хартманн, обитающие в домашней пыли бактерии вполне могут испытывать стресс — им может не хватать питания, окружающая среда может быть слишком сухой или слишком прохладной, или содержать антимикробные компоненты. В ситуации стресса включается древний эволюционный механизм — бактерии передают свои гены другим микроорганизмам не путем деления, а с помощью горизонтального переноса генов. То есть бактерии начинают обмениваться копиями своих генов с соседями, у которых, возможно, больше способностей противостоять стрессу. Исследователи нашли 57 таких потенциально способных к передаче участков генома, содержащих гены антибиотикоустойчивости.

В дальнейших планах ученых — выяснить, как разные методы уборки помещений влияют на риск запуска механизма горизонтального переноса генов, и можно ли, изменив способ очистки, предотвратить распространение супермикробов.