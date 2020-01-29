Представлен пресс-секретарь председателя Лидского райисполкома. Им стала экс-журналист «Лида-ТВ»

Источник материала: Вороновская газета





Эту должность заняла экс-журналист «Лида-ТВ» Марина Григорьева.

На данный момент пресс-секретари есть только у глав облисполкомов. Лидский район стал первым, где была введена должность пресс-секретаря главы райисполкома. Министерством информации Республики Беларусь данная инициатива поддержана. Подобный опыт в последующем будет внедряться и в других регионах страны.

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