Транзит власти в России больно ударит по Лукашенко

15 января под конец послания Федеральному собранию президент России предложил пакет изменений в Конституцию. 23 января предложения Путина в первом чтении одобрила ГосдумаРФ . В феврале конституционные реформы рассмотрит Совет Федерации.





Окончательно одобрить план Путина должны россияне на квази-референдуме.





После вступления изменений в силу структура российской власти существенно изменится. Это значит, что Беларуси придется искать новые подходы в выстраивании отношений с восточным соседом.





Что предложил Путин?





Из всего пакета предложенных Владимиром Путиным перемен можно выделить наиболее значимые для внешней политики РФ:





Приоритет российского права над международным.





Президент будет назначать премьер-министра и министров не-силового блока только после утверждения Госдумой.





Президент будет назначать руководство силового блока только после согласования с Советом Федерации.





Отставка премьера не будет означать отставки всего правительства.





Новый премьер, пришедший на должность не после отставки всего правительства или выборов, не сможет изменить состав правительства.





Лицам с двойным гражданством или с иностранным видом на жительство запретят занимать стратегически важные посты.





Основной смысл изменений в том, что полномочия президента «размазываются» между парламентом и Госсоветом.





Зачем это Путину?





Все сценарии будущего политического устройства России можно разделить на два подтипа по критерию «Кому это выгодно?».





Наиболее очевидный сценарий предусматривает, что выгоду от преобразований получит один человек – Владимир Путин. Менее очевидный сценарий предполагает выгоду для группы лиц-элитариев.





Сценарий 1. «Слабый президент + сильный Путин»





Путин не участвует в выборах 2024 года, но остается в политике: главой Госсовета или фракции партии большинства в Госдуме. В обоих случаях Путин продолжит существенно влиять на политическую жизнь России, не будучи президентом РФ. Будущий президент оказывается в более слабом положении, чем нынешний. Таким образом, Путин страхуется от форс-мажора со стороны преемника.





Парламент в рамках этого сценария не получает реальной власти. Зато на депутатов возложат часть ответственности за кадровые решения: раньше президент назначал премьер-министра и членов правительства единолично, теперь же кадровые решения в правительстве проходят через Госдуму и Совет Федерации.





Если Путин становится главой Госсовета, то во внешней политике Россия продолжит конфронтацию с Западом. В этих условиях отчётливо проявятся опасения конспирологического рода по поводу возможной «прозападной пятой колонны» в высших эшелонах власти и страхи перед «навязыванием решений Западом через международные структуры». Наверное, поэтому предусмотрены и запрет на двойное гражданство для значимых чиновников, и прописанное в новой редакции Конституции право игнорировать нормы международного права.





2. «Элитный парламент + Путин на стоп-кране»





Возможно, прав Глеб Павловский, утверждая, что «Президент стареет – придворная система синхронно крепнет. Путину труднее обслуживать ближний круг, чем повару-миллиардеру Пригожину лично обносить всех тарелками».





Уже сейчас в некоторых действиях российских властей можно проследить лоббирование со стороны крупных корпораций, будь то Роснефть или Яндекс. Интересы корпораций не всегда совпадают с общегосударственными. Также интересы разных элитных групп могут конфликтовать.





Например, ВПК может быть выгодно затягивание напряженности с Западом, так как это оборонные заказы, а поставщикам нефти и газа будут выгодны как раз нормальные отношения с Западом, чтобы можно было прокладывать трубопровод, не опасаясь санкций.





В рамках этого сценария Путин не будет активно играть роль арбитра в конфликте элит, просто потому, что он от этого устал. Споры между элитными группами будут решаться в Госдуме. Госсовет будет играть роль стоп-крана.





Возможно, Путин в качестве главы Госсовета будет следить затем, чтобы Россию не сильно штормило при элитных конфликтах. Чтобы избежать разброда в регионах, местные власти включат в единую систему власти – опять же под контролем Госсовета.





Неясна судьба «Единой России» в условиях нового конституционного порядка. Возможно, элиты будут создавать электоральные кластеры adhoc. Тогда, скажем, Роснефть и Яндекс смогут продвигать свои интересы через назначаемых профильных министров и премьера.





В этом случае становится понятным новый порядок отставки премьер-министра и членов правительства. Министерские портфели и пост премьера становятся предметом межэлитного компромисса и торга, поэтому будет проще отдельно решать споры по кандидатуре премьера, не изменяя при этом достигнутого консенсуса по министрам.





Внешнеполитический курс будет менее однозначным, чем при первом сценарии. Возможно небольшое потепление отношений с Западом в интересах некоторых российских элитариев.









Что эта трансформация означает для Беларуси?





Военно-политическое значение Беларуси для России снижается. Также уменьшается значение нашей страны как территории транзита углеводородов. Вспомним, что Россия достаточно спокойно отреагировала на недавний ремонт «Дружбы» и снижение напора в нефтепроводе. Эти тренды вместе с возможными сценариями трансфера власти в РФ будут означать для Беларуси следующее:





Более частые торговые войны и протекционистские запреты на экспорт продукции в РФ.





В спорах с Россией будет очень сложно апеллировать к решениям ЕЭК, суда ВТО и так далее. Из-за того, что в новой редакции российской Конституции провозгласят примат национального законодательства над международным.





Будет сложнее решить проблемные вопросы через контакты глав государств и правительств, так как основные направления внешней политики РФ будет определять уже не Президент, а Госсовет.





Будет сложнее налаживать экономические контакты с российскими губернаторами. Это связано с тем, что главы регионов будут включены в единую систему управления и станут менее самостоятельными в принятии решений.





Что делать?





После 2024 года по объективным причинам Россия продолжит играть значимую роль для Беларуси в экономическом плане.





Белорусской властной вертикали будет все сложнее решать проблемные вопросы с изменившейся системой власти РФ. Вряд ли получится, как прежде, решать спорные вопросы на уровне президентов или премьеров.





И президент, и премьер-министр России будут в своих действиях зависимы от Госдумы и Госсовета. Если российская власть пойдет по заявленному пути децентрализации и ограничению президентских полномочий, то эффективное взаимодействие потребует симметричных реформ в Беларуси.





Более эффективным будет налаживание горизонтальных контактов на корпоративном и элитном уровне. Например, условному ЕРАМ будет проще договориться с условным Яндекс напрямую, чем делать это через посредников-чиновников в обеих странах, Госдуму и Госсовет РФ.









Вероятно, оптимальным решением для Беларуси в обозримом будущем будет децентрализация по российскому или казахстанскому образцу.