Источник материала: Новости Дзержинска

Поздравляем победителей Республиканского конкурса исполнительских искусств «Зажечь звезду-2020».

Республиканский конкурс искусств: «Зажечь звезду 2020» состоялся 25 января 2020 года во Дворце культуры г. Ивацевичи при поддержке ОО «Белорусский Союз Музыкальных Деятелей» и Магазина музыкальных инструментов «Твой звук».

Целью конкурса является выявление новых имен и талантов в различных областях искусства.

Учащиеся 5- х классов государственного учреждения образования «Гимназия г. Фаниполя» приняли активное участие и стали победителями в номинациях:

Вокальный жанр. Академическое пение 9-12 лет Мошкина Ксения Лауреат II степени

Вокальный жанр. Джазовый вокал 9-12 лет Горелик Александр Лауреат I степени

Приятным подарком стал сертификат магазина «Твой звук» на покупку музыкальной продукции.

Конкурсные выступления оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли педагоги специализированных учебных заведений, заслуженные деятели культуры, лауреаты Международных и Республиканских конкурсов, руководители творческих коллективов.

Подготовила победителей учитель музыки Горелик Инна Петровна.







