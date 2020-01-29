ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Республиканский конкурс искусств «Зажечь звезду-2020»

29.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

Поздравляем победителей Республиканского конкурса исполнительских искусств «Зажечь звезду-2020».

Республиканский конкурс искусств: «Зажечь звезду 2020» состоялся 25 января 2020 года во Дворце культуры г. Ивацевичи при поддержке ОО «Белорусский Союз Музыкальных Деятелей» и Магазина музыкальных инструментов «Твой звук».

Целью конкурса является выявление новых имен и талантов в различных областях искусства.

Учащиеся 5- х классов государственного учреждения образования «Гимназия г. Фаниполя» приняли активное участие и стали победителями в номинациях:

Вокальный жанр. Академическое пение 9-12 лет Мошкина Ксения Лауреат II степени

Вокальный жанр. Джазовый вокал 9-12 лет Горелик Александр Лауреат I степени

Приятным подарком стал сертификат магазина «Твой звук» на покупку музыкальной продукции.

Конкурсные выступления оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли педагоги специализированных учебных заведений, заслуженные деятели культуры, лауреаты Международных и Республиканских конкурсов, руководители творческих коллективов.

Подготовила победителей учитель музыки Горелик Инна Петровна.



 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поздравляем победителей Республиканского конкурса исполнительских искусств «Зажечь звезду-2020».
 
Новости дня
Новости разные
 
Персональные данные белорусов запретят передавать без разрешения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика