Поздравляем победителей Республиканского конкурса исполнительских искусств «Зажечь звезду-2020».
Республиканский конкурс искусств: «Зажечь звезду 2020» состоялся 25 января 2020 года во Дворце культуры г. Ивацевичи при поддержке ОО «Белорусский Союз Музыкальных Деятелей» и Магазина музыкальных инструментов «Твой звук».
Целью конкурса является выявление новых имен и талантов в различных областях искусства.
Учащиеся 5- х классов государственного учреждения образования «Гимназия г. Фаниполя» приняли активное участие и стали победителями в номинациях:
Вокальный жанр. Академическое пение 9-12 лет Мошкина Ксения Лауреат II степени
Вокальный жанр. Джазовый вокал 9-12 лет Горелик Александр Лауреат I степени
Приятным подарком стал сертификат магазина «Твой звук» на покупку музыкальной продукции.
Конкурсные выступления оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли педагоги специализированных учебных заведений, заслуженные деятели культуры, лауреаты Международных и Республиканских конкурсов, руководители творческих коллективов.
Подготовила победителей учитель музыки Горелик Инна Петровна.