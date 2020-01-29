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В Ивацевичском районе опрокинулся автомобиль «УАЗ-Патриот»

29.01.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 29 января, около 9:40 на автодороге М1 Брест-Минск-Граница РФ вблизи д.Нехачево (Ивацевичский район) во время движения автомобиля «УАЗ-Патриот» произошла разгерметизация заднего колеса. В результате этого автомобиль опрокинулся.

В Ивацевичском районе опрокинулся автомобиль «УАЗ-Патриот»


Находящиеся в нем водитель и три пассажира благодаря пристегнутым ремням безопасности тяжелые травмы не получили. Им оказывают помощь медики.

На месте ДТП работают сотрудники МЧС и ГАИ.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Сегодня, 29 января, около 9:40 на автодороге М1 Брест-Минск-Граница РФ вблизи д.Нехачево (Ивацевичский район) во время движения автомобиля «УАЗ-Патриот» произошла...
 
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