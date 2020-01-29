В Ивацевичском районе опрокинулся автомобиль «УАЗ-Патриот»

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 29 января, около 9:40 на автодороге М1 Брест-Минск-Граница РФ вблизи д.Нехачево (Ивацевичский район) во время движения автомобиля «УАЗ-Патриот» произошла разгерметизация заднего колеса. В результате этого автомобиль опрокинулся.







Находящиеся в нем водитель и три пассажира благодаря пристегнутым ремням безопасности тяжелые травмы не получили. Им оказывают помощь медики.



На месте ДТП работают сотрудники МЧС и ГАИ .

