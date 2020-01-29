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Ученые разобрались, сколько яиц можно есть в день

29.01.2020 12:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Съедать одно яйцо в день не вредно для здоровья. К такому выводу пришла команда исследователей из Университета МакМастер после анализа данных из трех крупных многолетних исследований, пишет MedicalXpress со ссылкой на публикацию в The American Journal of Clinical Nutrition.


Фото: pixabay.com

«Умеренное потребление яиц, которое для большинства людей составляет одно яйцо в день, не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний или смертности, даже если у них в анамнезе есть сердечно-сосудистые заболевания или диабет, — пояснила Махшид Дехган, первый автор исследования. — Кроме того, мы не обнаружили связи между потреблением яиц и холестерином в крови. Результаты нашей работы можно назвать надежными и применимыми как для здоровых людей, так и для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Ранее некоторые ученые советовали ограничить потребление яиц тремя штуками в неделю — из-за опасений, что этот продукт повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Главный исследователь Салим Юсуф считает, что противоречивость предыдущих рекомендаций можно объяснить тем, что ранние исследования были небольшими по числу участников и не затрагивали жителей разных стран. В данной же работе анализировали три большие публикации: это данные о здоровье около 170 тысяч человек из 50 стран с разным уровнем дохода.

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