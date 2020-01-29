В Беларуси увеличат выпуск отечественных легковушек

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь увеличивает выпуск легковых автомобилей: на заводе под Минском планируют собрать за этот год больше 25 тысяч машин, предает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Роботы на заводе заменяют сотни людей. Словно в танце они поднимают тяжелые детали и за секунды соединяют их. Так в сварочном цехе создают кузов автомобиля, который уже назвали народным.

«Здесь установлено 26 роботов. Все основные операции выполняются роботами, менее ответственные – вручную», – рассказал начальник цеха сварки Дмитрий Хомич.

В сборочном цехе ставят сиденья, прикручивают двери, устанавливают стекла и создают интерьер салона. Соединение шасси и кузова сотрудники называют «женитьбой». Это делают люди, но под контролем автоматики. Каждые четыре минуты с главного конвейера сходит новое авто.

«В смену мы можем выпускать до 120 автомобилей», – отметил замначальника цеха сборки Дмитрий Петрович.

«Белджи» – совместное белорусско-китайское предприятие. 300 млн долларов инвестиций, 60 корпусов, где делают авто популярной китайской марки.

«Завод выпускает три модели по полному циклу. Производство еще одной модели будет налажено по крупноузловой сборке», – отметил начальник отдела маркетинга и рекламы Владимир Подымако.

Народный легковой автомобиль президент Беларуси всегда называл мечтой. Лукашенко дважды приезжал на завод. В 2014-м лично тестировал первые образцы. В 2017-м осмотрел новые заводские цеха и принял волевое решение.

«Мы же не будем покупать импортные автомобили. Для госслужащих и госорганизации мы покупаем только эти», – указал глава государства.

Сегодня на белорусском авто ездят не только чиновники. Отечественную легковушку полюбили в народе. За прошлый год в стране продали почти семь тысяч машин. Спросу помогли выгодные рассрочки и кредиты. Но все же задача куда масштабнее: покорять просторы Евразии.

На экспорт производитель отправляет две трети продукции. Автовозы едут в Россию. Именно Российская Федерация – основной покупатель белорусских легковушек. В этом году предприятие поставит в Россию 16 тысяч авто. Это почти в два раза больше, чем в 2019-м. На очереди – рынки Казахстана и Азербайджана.

До конца года завод начнет выпускать авто с двигателем Евро-6. Это даст зеленый свет на рынки Европы. Уже в следующем году на предприятии планируют выпустить 60 тысяч машин. Появятся и новые модели.