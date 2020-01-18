Группа солигорчан выдавала займы под огромные проценты и «выбивала» долги.

В середине января сотрудники 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД задержали двух жителей Солигорска. «Они нелегально выдавали займы под высокие проценты. Когда «клиенты» не могли выплатить задолженность, фигуранты прибегали к угрозам и насилию», — рассказала Ольга Чемоданова.



По данным милиции, мужчины подыскивали людей с высоким доходом — в основном шахтеров, которые увлекались ставками на тотализаторе. Поскольку игрокам всегда нужны деньги, те незаконно предлагали им микрозаймы под высокие проценты. «В частности, один потерпевший взял взаймы Br500, а через полгода оказался должен Br15 тыс. Вернуть подобные суммы люди не могли. Тогда участники группы переходили к угрозам повреждения имущества, а иногда и к физическому насилию: должника вывозили в безлюдное место и избивали. Потерпевшие были напуганы и в милицию не обращались», — отметила Ольга Чемоданова.

