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Группа солигорчан выдавала займы под огромные проценты и «выбивала» долги.

29.01.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


18 января 2020 22:03 3213

Группа солигорчан выдавала займы под огромные проценты и "выбивала" долги.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: БЕЛТА.

Группа солигорчан выдавала займы под огромные проценты и «выбивала» долги, задержаны шестеро подозреваемых, в том числе «уголовный авторитет». Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Группа солигорчан выдавала займы под огромные проценты и «выбивала» долги.

В середине января сотрудники 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД задержали двух жителей Солигорска. «Они нелегально выдавали займы под высокие проценты. Когда «клиенты» не могли выплатить задолженность, фигуранты прибегали к угрозам и насилию», — рассказала Ольга Чемоданова.

По данным милиции, мужчины подыскивали людей с высоким доходом — в основном шахтеров, которые увлекались ставками на тотализаторе. Поскольку игрокам всегда нужны деньги, те незаконно предлагали им микрозаймы под высокие проценты. «В частности, один потерпевший взял взаймы Br500, а через полгода оказался должен Br15 тыс. Вернуть подобные суммы люди не могли. Тогда участники группы переходили к угрозам повреждения имущества, а иногда и к физическому насилию: должника вывозили в безлюдное место и избивали. Потерпевшие были напуганы и в милицию не обращались», — отметила Ольга Чемоданова.

В ноябре 2019-го сотрудники ГУБОПиК задержали четверых участников этой группы, среди которых был ближайший соратник организатора. Как считают правоохранители, группа действовала на территории города и района с 2012 года. Среди участников было четкое распределение ролей. Одни были организаторами, другие занимались «черновой работой»: выслеживали потерпевших, запугивали их. «Среди двоих ныне задержанных оказался и лидер группы — 31-летний ранее судимый солигорчанин. В своем окружении он имеет статус «уголовного авторитета», — проинформировала Ольга Чемоданова.

Сейчас известно о шестерых потерпевших и шестерых подозреваемых. Скорее всего, не все потерпевшие обратились в милицию, сотрудники ГУБОПиК продолжают работу по установлению новых фактов преступной деятельности и всех причастных.

Следователи дали правовую оценку действиям фигурантов. Возбуждены уголовные дела.

Источник: сайт БЕЛТА.

©Информационный отдел
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18 января 2020 22:03 3213 Группа солигорчан выдавала займы под огромные...
 
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