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Группа солигорчан выдавала займы под огромные проценты и «выбивала» долги.
29.01.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
18 января 2020 22:03 3213
Группа солигорчан выдавала займы под огромные проценты и "выбивала" долги.
Группа солигорчан выдавала займы под огромные проценты и «выбивала» долги, задержаны шестеро подозреваемых, в том числе «уголовный авторитет». Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает
В середине января сотрудники 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД задержали двух жителей Солигорска. «Они нелегально выдавали займы под высокие проценты. Когда «клиенты» не могли выплатить задолженность, фигуранты прибегали к угрозам и насилию», — рассказала Ольга Чемоданова.
В ноябре 2019-го сотрудники ГУБОПиК задержали четверых участников этой группы, среди которых был ближайший соратник организатора. Как считают правоохранители, группа действовала на территории города и района с 2012 года. Среди участников было четкое распределение ролей. Одни были организаторами, другие занимались «черновой работой»: выслеживали потерпевших, запугивали их. «Среди двоих ныне задержанных оказался и лидер группы — 31-летний ранее судимый солигорчанин. В своем окружении он имеет статус «уголовного авторитета», — проинформировала Ольга Чемоданова.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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18 января 2020 22:03 3213 Группа солигорчан выдавала займы под огромные...
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