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В новый год по «Доброй дороге»

29.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

«В новый год по «Доброй дороге!» – девиз очередного Единого дня безопасности дорожного движения, который пройдет по всей республике 31 января и будет направлен на пропаганду соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения.

К сожалению, сейчас дорожно-транспортное происшествие не является редкостью. Помимо повреждений «железных коней» в авариях погибают и травмируются люди. В 2019 году на территории области произошло 405 ДТП, в которых 52 человека погибли и 451 получил травмы. Только за 20 дней текущего года в 23 авариях погибли 8 человек, еще 31 – травмирован. Что касается Горецкого района, то в 2019 году произошло 13 ДТП с пострадавшими, в которых  1 человек погиб,  14 получили травмы различной степени тяжести.

Данная ситуация на дорогах во многом объясняется сознательным нарушением Правил дорожного движения. Только вдумайтесь в эти цифры: в прошлом году на дорогах области сотрудники Госавтоинспекции выявили свыше 160 тысяч нарушений ПДД, в том числе задержали 2263 нетрезвых водителя. Несмотря на особую уязвимость, своей безопасностью рискуют и пешеходы: в 2019-ом году они допустили более 29 тысяч нарушений. Статистика весьма неутешительная. Участники движения нарушали и продолжают нарушать дорожные законы, несмотря на все рекомендации и советы думать о последствиях нарушений.

Неправильный выбор скорости движения является одной из распространенных причин травмирования и гибели людей на дороге. Именно высокая скорость зачастую приводит к опрокидываниям, столкновениям и съездам в кювет транспортных средств. Тяжесть последствий таких происшествий высока – жизни и здоровье людей.

ДТП, произошедшие по причине нарушения правил обгона, также характеризуются большой тяжестью последствий. Обгон – опаснейший маневр, и малейшая ошибка при его совершении приводит к трагическим последствиям. Поэтому каждый водитель должен помнить, что прежде, чем начать обгон, необходимо убедиться, что полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна на достаточном расстоянии и что он не создаст помех другим транспортным средствам. Весьма опасны обгоны на крутых поворотах, подъемах, спусках, местах с ограниченной обзорностью, узких участках дороги, проезд которых допустим лишь с ограниченной скоростью.

Нередко ДТП происходят на перекрестках. Водителям необходимо помнить, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспорту, приближающемуся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения. Кроме того, перед выполнением любого маневра водитель обязан убедиться в безопасности.

Приходится констатировать тот факт, что большой проблемой на дорогах были и остаются нетрезвое состояние как водителей, так и пешеходов. По-прежнему пешеходы, как «темные тени» продолжают «гулять» по проезжей части там, рискуя при этом собственной жизнью.

Сегодня, когда цифры статистики фиксируют очередных жертв ДТП, водителям и пешеходам следует остановиться и серьезно задуматься над тем, как хрупка и беззащитна человеческая жизнь на дороге, как нелепо она может окончиться в один миг. Оплошности не прощаются никому. Многолетняя практика показывает, что именно взаимоуважение, дисциплинированность всех участников дорожного движения, а также терпимое отношение друг к другу – залог безопасности на беспощадной дороге!

 

Старший госавтоинспектор ОГАИ Горецкого РОВД Анатолий Мачков


 
 
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