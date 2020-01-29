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Лукашенко: Зависимость от одного человека - это наша проблема

29.01.2020 12:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

24 января в Шклове во время посещения завода газетной бумаги Александр Лукашенко прокомментировал диверсификацию поставок нефти в Беларусь в связи с конфликтом с Россией.

"Нам нельзя зависеть от одного человека, от одной страны, от одного предприятия. Это монополизм. И в этом наша проблема", - сказал он.


Напомним, что Лукашенко является бессменным главой государства с 1994 года. На последних выборах в парламент не прошел ни один представитель демократической оппозиции. Крупнейшие телеканалы в Беларуси являются государственными.

По мнению политолога Валерия Карбалевича, судьба Беларуси "зависит от одного человека, от его позиции, представлений, силы или слабости", и этот человек — Лукашенко. 

"Это ситуация эпохи средневековья, — отмечает эксперт. — Таков один из итогов 25-летнего правления"
 
 
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24 января в Шклове во время посещения завода газетной бумаги Александр Лукашенко прокомментировал диверсификацию поставок нефти в Беларусь в связи с конфликтом с...
 
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