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Лукашенко: Зависимость от одного человека - это наша проблема
Источник материала: Партизан
24 января в Шклове во время посещения завода газетной бумаги Александр Лукашенко прокомментировал диверсификацию поставок нефти в Беларусь в связи с конфликтом с Россией.
"Нам нельзя зависеть от одного человека, от одной страны, от одного предприятия. Это монополизм. И в этом наша проблема", - сказал он.
Напомним, что Лукашенко является бессменным главой государства с 1994 года. На последних выборах в парламент не прошел ни один представитель демократической оппозиции. Крупнейшие телеканалы в Беларуси являются государственными.
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"Это ситуация эпохи средневековья, — отмечает эксперт. — Таков один из итогов 25-летнего правления"
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24 января в Шклове во время посещения завода газетной бумаги Александр Лукашенко прокомментировал диверсификацию поставок нефти в Беларусь в связи с конфликтом с...
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