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Фанаты «Манчестер Юнайтед» напали на дом вице-президента

29.01.2020 12:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дом вице-президента «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда в Чешире был атакован группой фанатов клуба, сообщает Sports.ru со ссылкой на Sky Sports.


Reuters

Нападавшие в капюшонах бросали в дом файеры. Видео нападения, появившееся в интернете, сопровождалось подписью «Эд Вудворд должен умереть».

Вудворда и его семьи во время нападения не было в здании.

Клуб опубликовал заявление в связи с происшествием: «Мы работаем вместе с полицией Большого Манчестера, чтобы выявить виновных в этом необоснованном нападении. Мы уверены в том, что футбольный мир нас поддержит.

Любой, кто будет признан виновным в совершении преступления, на всю жизнь получит запрет на посещение всех матчей клуба и будет привлечен к ответственности в суде.

Болельщики, выражающие свое мнение, — это одно; преступление с нанесением ущерба и намерением подвергнуть опасности чью-то жизнь — это другое. Этому нет оправдания», — говорится в заявлении.

Ранее фанаты неоднократно выражали недовольство работой Вудворда и семьи Глейзеров, владеющей командой. 1 февраля болельщики планируют уйти со стадиона «Олд Траффорд» во время матча с «Вулверхэмптоном» в знак протеста.

 
 
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Дом вице-президента «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда в Чешире был атакован группой фанатов клуба, сообщает Sports.ru со ссылкой на Sky Sports.
 
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