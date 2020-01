Фанаты «Манчестер Юнайтед» напали на дом вице-президента

Источник материала: Tut.by

Дом вице-президента «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда в Чешире был атакован группой фанатов клуба, сообщает Sports.ru со ссылкой на Sky Sports.

Нападавшие в капюшонах бросали в дом файеры. Видео нападения, появившееся в интернете, сопровождалось подписью «Эд Вудворд должен умереть».

Вудворда и его семьи во время нападения не было в здании.

Клуб опубликовал заявление в связи с происшествием: «Мы работаем вместе с полицией Большого Манчестера, чтобы выявить виновных в этом необоснованном нападении. Мы уверены в том, что футбольный мир нас поддержит.

Любой, кто будет признан виновным в совершении преступления, на всю жизнь получит запрет на посещение всех матчей клуба и будет привлечен к ответственности в суде.

Болельщики, выражающие свое мнение, — это одно; преступление с нанесением ущерба и намерением подвергнуть опасности чью-то жизнь — это другое. Этому нет оправдания», — говорится в заявлении.