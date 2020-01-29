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Фанаты «Манчестер Юнайтед» напали на дом вице-президента
Источник материала: Tut.by
Дом вице-президента «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда в Чешире был атакован группой фанатов клуба,
Нападавшие в капюшонах бросали в дом файеры. Видео нападения, появившееся в интернете, сопровождалось подписью «Эд Вудворд должен умереть».
Вудворда и его семьи во время нападения не было в здании.
Клуб опубликовал заявление в связи с происшествием: «Мы работаем вместе с полицией Большого Манчестера, чтобы выявить виновных в этом необоснованном нападении. Мы уверены в том, что футбольный мир нас поддержит.
Любой, кто будет признан виновным в совершении преступления, на всю жизнь получит запрет на посещение всех матчей клуба и будет привлечен к ответственности в суде.
Болельщики, выражающие свое мнение, — это одно; преступление с нанесением ущерба и намерением подвергнуть опасности чью-то жизнь — это другое. Этому нет оправдания», — говорится в заявлении.
Ранее фанаты неоднократно выражали недовольство работой Вудворда и семьи Глейзеров, владеющей командой. 1 февраля болельщики планируют уйти со стадиона «Олд Траффорд» во время матча с «Вулверхэмптоном» в знак протеста.
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Дом вице-президента «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда в Чешире был атакован группой фанатов клуба, сообщает Sports.ru со ссылкой на Sky Sports.
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