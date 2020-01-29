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Гуцериев в феврале поставит в Беларусь 250 тыс. тонн нефти. Те самые, что не дошли в январе

29.01.2020 11:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нефтяные компании группы "Сафмар", подконтрольной российскому олигарху Михаилу Гуцериеву, в феврале 2020 года могут поставить в Беларусь еще 250 тыс. тонн нефти к 500 тыс. тоннам, поставленным в в январе.



Об этом ТАСС сообщил источник в отрасли.

"Планируются поставки компаний "Сафмара" на уровне 250 тыс. тонн", - сказал он, говоря о планах на февраль. При этом он отметил, что поставки будут осуществляться в соответствии с заявками заводов.

Ранее "Сафмар" планировал поставить в Беларусь 750 тыс. тонн в январе, однако из-за того, что Беларусь начала импорт сырья из из Норвегии, план был уменьшен до 500 тыс. тонн.

Тем временем глава "Транснефти" Николай Токарев во вторник сообщил журналистам, что на февраль заявок от российских компаний на поставку нефти в Беларусь нет, кроме предприятий группы "Сафмар".

В начале января Россия приостановила поставки нефти в Беларусь, так как стороны не смогли договориться о стоимости сырья. 


В Минске заявляли, что экономические условия усложняются из-за проведения в России налогового маневра. Он предполагает постепенное снижение экспортных пошлин на нефть при одновременном увеличении НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) до 2024 года. Это сделано для повышения доходов российского бюджета от нефти, так как налогом будет облагаться вся добываемая в РФ нефть. 

Для Беларуси же это означает увеличение цены российской нефти и потерю доходов от ее реэкспорта. В  этой связи Лукашенко требует снизить стоимость поставок нефти, убрав из цены экспортную премию.
 
Теги: Минск
 
 
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Нефтяные компании группы "Сафмар", подконтрольной российскому олигарху Михаилу Гуцериеву, в феврале 2020 года могут поставить в Беларусь еще 250 тыс. тонн нефти к 500...
 
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