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«Реально потом было очень стыдно. Но я ведь не железная». Кривко рассказала о проблемах в сезоне
Источник материала: Tut.by
Лидер женской биатлонной сборной Ирина Кривко дала
Текущий сезон для лидера женской сборной Беларуси по биатлону Ирины Кривко пока складывается неудачно. Лучшими личными результатами на этапах Кубка мира являются два седьмых места (спринт в Анси и масс-старт в Оберхофе) и одно восьмое (гонка преследования в Анси).
Индивидуальную гонку в Поклюке 24 января Ирина и вовсе решила завершить досрочно, на четырех огневых рубежах допустив шесть промахов. Сейчас Кривко располагается на 19-м месте в общем зачете КМ.
— После масс-старта в Поклюке вы сказали, что от усталости и бессилия вам хочется плакать. Это были эмоции или констатация факта?
— И то, и другое. Я катаю все гонки, а другие спортсменки пропускали хотя бы один старт. А в таких условиях, когда впереди еще чемпионат мира, главное соревнование сезона, этап в Поклюке дался мне очень тяжело как в физическом, так и психологическом планах. Может, мои слова действительно были вызваны больше эмоциями, но, на самом деле, усталость накопилась большая.
— То, что вы будете принимать участие во всех гонках, планировалось еще перед сезоном?
— Конечно, есть программа на сезон. А личные гонки, естественно, хочется бежать все, потому что есть возможность заработать больше баллов в зачет КМ. Плюс хочется помочь команде в эстафетных гонках.
Но все мы не железные. И накапливается такая усталость. Наверное, разумно было бы что-то пропустить, но, к сожалению, в команде не так много людей, чтобы кого-то выбывшего можно было безболезненно заменить. В таких условиях работать сложнее.
— Может, был уже разговор с тренерским штабом по поводу того, что вам нужно дать время отдохнуть?
— Да, мы еще раньше разговаривали по поводу того, что, возможно, мне дадут отдохнуть в эстафетных гонках. Но, к сожалению, заболела Динара Алимбекова, Ира Кручинкина не очень хорошо себя чувствовала. Пришлось на старт выходить мне.
В воскресенье на масс-старте на первом же круге поняла, что все, я не могу, сил нет. Выдержать сезон в таком напряженном темпе очень тяжело. В пошлом сезоне мне как-то легче все далось. После шести этапов чувствовала себя очень хорошо, хотелось соревноваться. Но, к сожалению, заболела.
Сейчас же обратная ситуация — чувствую себя выжатой. Хорошо, что есть время до чемпионата мира. Надеюсь, удастся восстановиться.
— После довольно успешного прошлого сезона от вас ждали еще лучшего выступления. Это сказывается?
— Лучшее — враг хорошего. Конечно, в этом сезоне мои результаты действительно могли бы быть намного лучше, чем есть сейчас. Даже пускай не за счет функционального состояния, а, допустим, за счет стрельбы. В таком случае могла бы заработать больше баллов и быть выше в общем зачете.
Но, к сожалению, в этом году испытываю со стрельбой проблемы, особенно в положении стоя. Понятно, что в этом есть и мои ошибки, но существуют и неполадки с оружием. Какие? Проблема в затворе. Он очень сложно открывается и закрывается. Из-за этого большие колебания ствола при стрельбе стоя.
Мне обещали, что к чемпионату миру проблему точно исправят, повезут винтовку на сервис. Так что 50 на 50: где-то косячу я, а где-то барахлит механизм моей винтовки.
— В текущем сезоне вы уже не раз отмечали, что есть проблемы со стрельбой. Причем не только в положении стоя, но и на лежке.
— Когда я говорила о стрельбе лежа, имела в виду, что из винтовки вылетают патроны. Но это не моя вина, это проблема конкретно в стволе. На этот фактор никак не могу повлиять. Это все равно, что вы купили хорошую машину, а у нее что-то сломалось. Это не значит, что проблема в водителе.
— Не могу не спросить об индивидуальной гонке в Поклюке, которую вы завершили досрочно.
— Если честно, даже не хочется касаться этой темы. Скажу лишь, что это было мое личное решение. Извините, реально потом было очень стыдно. Но я ведь не железная.
— Причинами схода с дистанции вы назвали и неважное самочувствие.
— А на следующий день после этой гонки мне пришлось выйти в эстафете. И, естественно, перед масс-стартом я чувствовала себя очень тяжело. Тем более учитывая еще и то, что до этого на шести этапах бежала абсолютно все гонки.
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Она пожаловалась на усталость и барахляющую винтовку.
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