«Реально потом было очень стыдно. Но я ведь не железная». Кривко рассказала о проблемах в сезоне

Источник материала: Tut.by

Лидер женской биатлонной сборной Ирина Кривко дала большое интервью «Трибуне», в котором рассказала о своей усталости, барахлящей винтовке и том, почему она снялась с гонки в Поклюке после 6 промахов. Публикуем самое главное.



Фото: Биатлон Онлайн, Денис Костюченко

Текущий сезон для лидера женской сборной Беларуси по биатлону Ирины Кривко пока складывается неудачно. Лучшими личными результатами на этапах Кубка мира являются два седьмых места (спринт в Анси и масс-старт в Оберхофе) и одно восьмое (гонка преследования в Анси).

Индивидуальную гонку в Поклюке 24 января Ирина и вовсе решила завершить досрочно, на четырех огневых рубежах допустив шесть промахов. Сейчас Кривко располагается на 19-м месте в общем зачете КМ.

— После масс-старта в Поклюке вы сказали, что от усталости и бессилия вам хочется плакать. Это были эмоции или констатация факта?

— И то, и другое. Я катаю все гонки, а другие спортсменки пропускали хотя бы один старт. А в таких условиях, когда впереди еще чемпионат мира, главное соревнование сезона, этап в Поклюке дался мне очень тяжело как в физическом, так и психологическом планах. Может, мои слова действительно были вызваны больше эмоциями, но, на самом деле, усталость накопилась большая.

— То, что вы будете принимать участие во всех гонках, планировалось еще перед сезоном?

— Конечно, есть программа на сезон. А личные гонки, естественно, хочется бежать все, потому что есть возможность заработать больше баллов в зачет КМ. Плюс хочется помочь команде в эстафетных гонках.

Но все мы не железные. И накапливается такая усталость. Наверное, разумно было бы что-то пропустить, но, к сожалению, в команде не так много людей, чтобы кого-то выбывшего можно было безболезненно заменить. В таких условиях работать сложнее.

— Может, был уже разговор с тренерским штабом по поводу того, что вам нужно дать время отдохнуть?

— Да, мы еще раньше разговаривали по поводу того, что, возможно, мне дадут отдохнуть в эстафетных гонках. Но, к сожалению, заболела Динара Алимбекова, Ира Кручинкина не очень хорошо себя чувствовала. Пришлось на старт выходить мне.

В воскресенье на масс-старте на первом же круге поняла, что все, я не могу, сил нет. Выдержать сезон в таком напряженном темпе очень тяжело. В пошлом сезоне мне как-то легче все далось. После шести этапов чувствовала себя очень хорошо, хотелось соревноваться. Но, к сожалению, заболела.

Сейчас же обратная ситуация — чувствую себя выжатой. Хорошо, что есть время до чемпионата мира. Надеюсь, удастся восстановиться.



Источник: Белорусская федерация биатлона

— После довольно успешного прошлого сезона от вас ждали еще лучшего выступления. Это сказывается?

— Лучшее — враг хорошего. Конечно, в этом сезоне мои результаты действительно могли бы быть намного лучше, чем есть сейчас. Даже пускай не за счет функционального состояния, а, допустим, за счет стрельбы. В таком случае могла бы заработать больше баллов и быть выше в общем зачете.

Но, к сожалению, в этом году испытываю со стрельбой проблемы, особенно в положении стоя. Понятно, что в этом есть и мои ошибки, но существуют и неполадки с оружием. Какие? Проблема в затворе. Он очень сложно открывается и закрывается. Из-за этого большие колебания ствола при стрельбе стоя.

Мне обещали, что к чемпионату миру проблему точно исправят, повезут винтовку на сервис. Так что 50 на 50: где-то косячу я, а где-то барахлит механизм моей винтовки.

— В текущем сезоне вы уже не раз отмечали, что есть проблемы со стрельбой. Причем не только в положении стоя, но и на лежке.

— Когда я говорила о стрельбе лежа, имела в виду, что из винтовки вылетают патроны. Но это не моя вина, это проблема конкретно в стволе. На этот фактор никак не могу повлиять. Это все равно, что вы купили хорошую машину, а у нее что-то сломалось. Это не значит, что проблема в водителе.

— Не могу не спросить об индивидуальной гонке в Поклюке, которую вы завершили досрочно.

— Если честно, даже не хочется касаться этой темы. Скажу лишь, что это было мое личное решение. Извините, реально потом было очень стыдно. Но я ведь не железная.

— Причинами схода с дистанции вы назвали и неважное самочувствие.

— А на следующий день после этой гонки мне пришлось выйти в эстафете. И, естественно, перед масс-стартом я чувствовала себя очень тяжело. Тем более учитывая еще и то, что до этого на шести этапах бежала абсолютно все гонки.