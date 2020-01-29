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«РаЗАм»

29.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

На базе Белорусско-Российского университета состоялся областной молодежный форум «РаЗАм», организатором которого был областной комитет ОО «Белорусский республиканский союз молодежи». Завершающим этапом мероприятия стал XI пленум областного комитета ОО «БРСМ», на котором подведены итоги за 2019 г. и определены задачи на текущий. В его рамках прошли награждения активистов организации. Первый секретарь Кричевского РК ОО «БРСМ» Ольга Груцкая награждена благодарностью за личный вклад в развитие областной организации ОО «БРСМ». Секретарь первичной организации ОО «БРСМ «Учреждение здравоохранения «Кричевский районный центр гигиены и эпидемиологии» Татьяна Марченко стала победителем областного интернет-конкурса «Мой питомец и Новый год» и награждена дипломом победителя.
А. Семенов.

 
 
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На базе Белорусско-Российского университета состоялся областной молодежный форум «РаЗАм», организатором которого был областной комитет ОО «Белорусский...
 
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