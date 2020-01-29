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«Ношение масок мы не рекомендуем, потому что это малоэффективно». Что нужно делать, чтобы не заболеть

29.01.2020 13:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Сейчас погода такая неустойчивая: то тепло, то вдруг подморозит. Эта ситуация с погодой способствует тому, что какие-то болезни обостряются и возникают новые. Что необходимо сделать населению для того, чтобы быть более устойчивым к всевозможным болезням, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Владимир Пашкович, заведующий отделом эпидемиологии ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:
В такой период прививку от гриппа уже поздно делать, так как он уже начинает циркулировать, что мы видим по мониторингу заболеваемости, но это еще пока единичные случаи. Нужно стараться избегать густонаселенных мест – рынки, магазины. Чаще гулять на свежем воздухе. Тяжело избегать общественного транспорта, но стараться выйти раньше, погулять, может, пару остановок. Соблюдать респираторный этикет: если кашляешь, то закрываться, чтобы не распространять. Ношение масок мы не рекомендуем, потому что, в принципе, это малоэффективно, вирус легко проникает через маску и ее нужно менять каждые 2-3 часа, если это обыкновенная медицинская маска. Больше витаминов, больше питья, рыбу рекомендуем, орехи, сухофрукты. Вот такие продукты, которые не нагружают организм и содержат полезные питательные вещества для организма, которые нужны в зимний период.

«Ношение масок мы не рекомендуем, потому что это малоэффективно». Что нужно делать, чтобы не заболеть

Люди в материале: Владимир Пашкович
 
 
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Сейчас погода такая неустойчивая: то тепло, то вдруг подморозит. Эта ситуация с погодой способствует тому, что какие-то болезни обостряются и возникают новые. Что...
 
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