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«Ношение масок мы не рекомендуем, потому что это малоэффективно». Что нужно делать, чтобы не заболеть
Источник материала: СТВ
Сейчас погода такая неустойчивая: то тепло, то вдруг подморозит. Эта ситуация с погодой способствует тому, что какие-то болезни обостряются и возникают новые. Что необходимо сделать населению для того, чтобы быть более устойчивым к всевозможным болезням, рассказали в программе
Владимир Пашкович, заведующий отделом эпидемиологии ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:
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«Ношение масок мы не рекомендуем, потому что это малоэффективно». Что нужно делать, чтобы не заболеть
Сейчас погода такая неустойчивая: то тепло, то вдруг подморозит. Эта ситуация с погодой способствует тому, что какие-то болезни обостряются и возникают новые. Что...
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