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Любой испугается: посмотрите, что случилось с котами, которые просто смотрели на рыбу в раковине
Источник материала: Tut.by
Рыба, плавающая в кухонной раковине, — не самое интересное зрелище, но если вы кот, то за этим можно наблюдать бесконечно. Так и поступили два животных из видео: они завороженно смотрели на то, как рыба плавает в воде. Правда, недолго: совершенно внезапно рыба решила действовать. Посмотрите, что произошло!
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На это можно смотреть бесконечно.
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