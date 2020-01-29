Любой испугается: посмотрите, что случилось с котами, которые просто смотрели на рыбу в раковине

Источник материала: Tut.by

Рыба, плавающая в кухонной раковине, — не самое интересное зрелище, но если вы кот, то за этим можно наблюдать бесконечно. Так и поступили два животных из видео: они завороженно смотрели на то, как рыба плавает в воде. Правда, недолго: совершенно внезапно рыба решила действовать. Посмотрите, что произошло!