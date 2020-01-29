ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Молодым аграриям предлагают заменить срочную военную службу на службу в резерве.

29.01.2020 — Разное | Кобринский вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кобринский вестник

Соответствующее предложение озвучил сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько на совещании у главы государства о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы АПК Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Молодым аграриям предлагают заменить срочную военную службу на службу в резерве.

Анатолий Хотько предложил разрешить молодым специалистам, которые заняты в сельскохозяйственной сфере, проходить военную службу преимущественно в резерве. “Чего его в армию тащить? Мы больше потеряем, – согласился Президент. – Пусть они пять или десять лет, может, два года по два месяца отлучаются на военную подготовку, но мы их должны научить, чтобы они хотя бы в территориальной обороне могли служить”.

Молодым аграриям предлагают заменить срочную военную службу на службу в резерве.
Молодым аграриям предлагают заменить срочную военную службу на службу в резерве.
Анатолий Хотько

Соответствующих предложений, как должна строиться работа в этом направлении, Александр Лукашенко ждет от Министерства обороны и Госсекретариата Совета безопасности. Такая поддержка для молодых специалистов тоже будет являться определенной льготой, заметил глава государства. “Но пройти эту суровую школу жизни надо всем, – подчеркнул он. – Договорились. Проработаем этот вопрос. Нам надо найти оптимальный вариант”.

БЕЛТА.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодым аграриям предлагают заменить срочную военную службу на службу в резерве.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сильный снег и ветер. Оранжевый уровень опасности объявлен на 30 января в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика