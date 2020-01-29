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Беларусь и Россия не готовы к компромиссу. Но теряет только Беларусь

29.01.2020 14:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Готовности к компромиссу между Беларусью и Россией по всему спектру конфликтных направлений пока не просматривается.

Беларусь и Россия не готовы к компромиссу. Но теряет только Беларусь
Но Беларусь стремится укрепить свои переговорные позиции с помощью альтернативных поставок и ревизии комплекса соглашений по нефтегазовым вопросам.

Не достигнув соглашений по углубленной интеграции и фактически уже не имея шансов на согласование «дорожных карт» в ближайшее время, Беларусь и Россия должны прийти к компромиссу по нефтегазовым вопросам отдельно от интеграционной повестки в ближайшие два месяца.

Беларусь стремится к укреплению своих переговорных позиций. Для этого беларуское руководство ведет переговоры об альтернативных поставках нефти в Беларусь и уже закупило пробную партию норвежской нефти. 

Пока меры воздействия на российское правительство через нефтепроизводителей – отказ от закупки российской нефти с премией 10 долл. за тонну при сокращении поступлений от пошлин от продажи нефтепродуктов из-за налогового маневра, трехдневные ремонтные работы на магистральном нефтепроводе «Дружба» и «экологический налог» на транзит нефти по территории Беларуси – не производят на них должного впечатления.

Причины низкой чувствительности российской стороны к беларуским аргументам мы уже называли: профицит транзитных мощностей по нефти и возрастание выгод для российских компаний внутреннего рынка. 

Кроме того, минфин РФ объявил что «налоговый маневр» даже при снижении цен на нефть до 40 долл. за баррель даст бюджету 0,5 трлн рублей ежегодно (8 млрд долл. при нынешнем курсе). 

Иными словами, правительство РФ исключительно довольно результатами налогового маневра, а российские нефтетрейдеры также сумели к нему приспособиться.

Все это повышает цену упорства для беларуской стороны в случае, если российская сторона так и не согласится от премий поставщикам нефти.

Напомним, что по согласованному в конце 2019 года балансу поставок нефти «Транснефть» запланировала поднять поставки нефти на беларуские НПЗ до 24 млн тонн нефти (с 18), а транзит через нефтепровод «Дружба» до 50 млн тонн в год (с 42), причем за счет российских портов, отгрузка через которые должна была в 2020 сократиться до 115 млн тонн (с 138). 

Это повышение объемов поставки и прокачки конечно не компенсировало бы сокращение доходов Беларуси на нефтепереработке из-за налогового маневра и потери «перетаможки», однако смягчило бы удар.


Пока соглашения с Россией нет нефтепереработка не приносит Беларуси никаких доходов вообще, причем альтернативные поставки из любого источника, кроме российского, не могут составить основу ее доходности, поскольку она удалена от портов и «сидит» на российских трубах. 
 
 
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Готовности к компромиссу между Беларусью и Россией по всему спектру конфликтных направлений пока не просматривается.
 
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