Главные неудачники года: миллиардеры, которые понесли самые большие потери в 2019 году

Источник материала: Ежедневник





Американский Forbes назвал главных неудачников среди миллиардеров в 2019 году. В их число попал самый богатый человек мира Джефф Безос.

Всему виной самый дорогой развод в истории.

Еще в марте Безос уверенно возглавлял рейтинг богатейших бизнесменов планеты по версии Forbes со 131 млрд долларов капитала (у занявшего второе место Билла Гейтса было 96,5 млрд долларов). Но уже осенью основатель Amazon несколько раз уступил первую строчку в списке Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени: сначала тому же Гейтсу, а затем главному счастливчику года — владельцу брендов Dior и Louis Vuitton Бернару Арно, пишет forbes.ru .

В целом, уходящий год был отличным для миллиардеров: богатейшие люди продолжили богатеть, указал журнал. Он посчитал изменения в капитале более чем 2200 участников рейтинга самых богатых бизнесменов планеты с 28 декабря 2018-го по 13-е декабря 2019-го. Учитывались только бизнесмены с долями в публичных компаниях.

Джефф Безос

Потери за год: 13,1 млрд долларов

Состояние на 13 декабря: 109,7 млрд долларов

Джефф Безос и его жена Маккензи объявили о разводе после 25 лет брака в январе 2019 года. По соглашению о разводе, Безос отдал бывшей супруге 25% своих акций Amazon, теперь Маккензи владеет примерно 4% акций компании. После того, как передача бумаг была завершена в июле, Forbes подсчитал, что состояние Безоса снизилось на 36,8 млрд долларов. Но акции Amazon с тех пор подорожали, что позволило отыграть значительную часть потерь.

Азим Премджи

Потери за год: 14,1 млрд долларов

Состояние на 13 декабря: 7,2 млрд долларов

Второй самый богатый человек Индии Азим Премджи в середине марта объявил о передаче доли в IT-компании Wipro Limited стоимостью 7,5 млрд долларов своему благотворительному фонду. Это увеличило общую сумму его пожертвований до 21 млрд долларов, сообщила организация. После смерти отца Азим Премджи в 1966-м бросил Стэнфорд и стал руководить семейной компанией по производству растительного масла. Он изменил направление бизнеса и расширил его. В 2019 году выручка Wipro составила 8,5 млрд долларов. Кстати, Стэнфорд Премджи все-таки закончил в 2000 году.

Субхаш Чандра

Потери за год: 3,4 млрд долларов

Состояние на 13 декабря: 660 млн долларов

Субхаш Чандра возглавляет индийский медиахолдинг Essel Group. 2019-й оказался для бизнесмена проблемным. В январе Essel обвинили в связи с компанией, которую индийские власти проверяли на предмет мошенничества и подозрительных транзакций. Essel отрицала эти предположения. Кроме того, с начала года акции одной из принадлежащих Essel компаний Zee Entertainment Enterprises подешевели на 41%. Стоимость бумаг другого актива компании Dish TV India упала на 65%. В июле Essel продала 11% Zee Entertainment Enterprises за чуть более чем 600 млн долларов.

Трэвис Каланик

Потери за год: 3,1 млрд долларов

Состояние на 13 декабря: 2,8 млрд долларов

IPO сервиса такси Uber было одним из самых ожидаемых в этом году, но оказалось провальным. Акции потеряли больше 30% с начала торгов в мае. Это уменьшило состояние бывшего гендиректора компании Трэвиса Каланика, который на момент IPO владел порядка 8,6% Uber. К концу года Каланик продал большую часть своих акций Uber. При каждой продаже — а он избавился от бумаг на сумму больше 2 млрд долларов — основатель Uber был вынужден платить налоги, что также ударило по его состоянию. Каланик, который в 2009 году стал одним из основателей Uber, оставил руководство компанией в 2017 году после серии скандалов. Он остается в совете директоров сервиса.

Янь Чжи

Потери за год: 3 млрд

Состояние на 13 декабря: 2,1 млрд долларов

Компания Янь Чжи Zall Smart Commerce Group в августе отчиталась о снижении прибыли на 74% в финансовом году, который закончился в январе 2019 года. В письме инвесторам сопредседатель Янь Чжи признал трудности, связанные со «сложными международными экономическими условиями и растущим давлением на внутреннюю экономику». Компания работает с 1996 года. Она начинала деятельность как строитель крупных торговых центров, затем занялась также электронной торговлей: оптовыми поставками, логистикой и складами.