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Французская компания планирует снять фильм о дикой природе Беларуси

29.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Французская компания планирует снять фильм о дикой природе Беларуси

Французская компания Nomades вместе с Университетом Лотарингии планирует снять документальный фильм о дикой природе Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Под прицелом камер окажутся природоохранные комплексы и их обитатели: волки, рыси и медведи. Цель фильма — показать условия соседства людей с хищниками. «Французы в основном с боязнью относятся к этим хищникам. Они уверены, что их сосуществование с людьми практически невозможно. На примере Беларуси мы хотим показать, что это не совсем так и хищники не оказывают существенного негативного влияния на человека», — рассказал во время встречи с руководством Минлесхоза один из авторов проекта Ален Кретьен.
 
Французская компания планирует снять фильм о дикой природе Беларуси
Документальный фильм планируют показать по государственному телевидению Франции.

В случае согласия белорусской стороны съемки планируют провести на территории заказника «Налибокский» и Березинского биосферного заповедника. По словам представителя компании Nomades, эти территории отличаются от природоохранных комплексов Франции. «Безусловно, у нас есть природные территории, которые находятся под особой охраной, — очень красивые леса. Но там нет хищников. А в Беларуси есть сразу все. Именно поэтому мы бы хотели снять фильм у вас», — пояснил Ален Кретьен.

Первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко отметил, что ведомство готово оказать необходимую поддержку проекту. «Беларусь гордится своей природой, и нам действительно есть что показать европейцам», — добавил он.

В ближайшее время французская сторона рассчитывает получить необходимые согласования, после чего сможет приступить к съемкам.

 
 
 
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Французская компания Nomades вместе с Университетом Лотарингии планирует снять документальный фильм о дикой природе Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
 
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