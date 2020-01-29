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Французская компания планирует снять фильм о дикой природе Беларуси
29.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Французская компания Nomades вместе с Университетом Лотарингии планирует снять документальный фильм о дикой природе Беларуси, сообщили
Под прицелом камер окажутся природоохранные комплексы и их обитатели: волки, рыси и медведи. Цель фильма — показать условия соседства людей с хищниками. «Французы в основном с боязнью относятся к этим хищникам. Они уверены, что их сосуществование с людьми практически невозможно. На примере Беларуси мы хотим показать, что это не совсем так и хищники не оказывают существенного негативного влияния на человека», — рассказал во время встречи с руководством Минлесхоза один из авторов проекта Ален Кретьен.
Документальный фильм планируют показать по государственному телевидению Франции.
В случае согласия белорусской стороны съемки планируют провести на территории заказника
Первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко отметил, что ведомство готово оказать необходимую поддержку проекту. «Беларусь гордится своей природой, и нам действительно есть что показать европейцам», — добавил он.
В ближайшее время французская сторона рассчитывает получить необходимые согласования, после чего сможет приступить к съемкам.
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Французская компания Nomades вместе с Университетом Лотарингии планирует снять документальный фильм о дикой природе Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
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