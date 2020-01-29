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Сильный снег и ветер. Оранжевый уровень опасности объявлен на 30 января в Беларуси

29.01.2020 14:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На 30 января в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.  

По информации Белгидромета, в четверг – 30 января – по восточной половине страны ожидается сильный мокрый снег.  

Утром и днем по юго-востоку республики ожидается усиление ветра. Его порывы составят до 15-18 метров в секунду.  

В этот день будет облачно. Ожидаются осадки в виде мокрого снега. Местами возможно налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог – гололедица.  

Ночью температура воздуха составит от -3°C до +2°C, днем прогнозируется от -1°C до +4°C.  

Весна будет ранней? Народные приметы до конца января (читать далее).  

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Новости Беларуси. На 30 января в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.   По информации Белгидромета, в четверг – 30 января – по восточной половине страны...
 
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