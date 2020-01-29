И время ни на миг не остановишь…

Источник материала: Вороновская газета





Площадь райцентра, 1980-е годы.

80 лет со дня образования отпраздновал Вороновский район. За эти годы он прошел непростой путь развития, менял границы. Как начиналась его история и как трудом нескольких поколений Вороновщина стала развитым аграрным регионом Гродненщины, районная газета рассказала читателям по материалам документальной хроники «Память» и историко-краеведческой конференции «З гісторыі краю и лёсаў людзей Воранаўшчыны». Воспоминаниями и фотографиями поделились жители и трудовые коллективы района, школьные музеи. Ценным информационным источником стали хранящиеся в редакции подшивки районной газеты 70-80 лет.

Успешные 80-е и кризис 90-х

В 1976-1980 гг. в районе были построены две школы на 1 568 мест, пришкольный интернат в г.п. Радунь на 50 мест. Введены в строй 6 фельдшерско-акушерских пунктов, корпус детского отделения Радунской больницы, здание районной санстанции.

В 1982 году в г.п. Вороново на территории центральной районной больницы введен в строй терапевтический корпус.

Во второй половине 80-х годов агропромышленный комплекс района имел крепкий производственный потенциал и материально-техническую базу. На полях хозяйств в 90-е годы работало 1 020 тракторов, 326 комбайнов, 716 грузовых машин. В 1983 году объем ВВП сельского хозяйства в сравнении со среднегодовым уровнем предыдущей пятилетки увеличился на 13%. Продажа зерна государству возросла на 41%, картофеля — на 13%, молока — на 18%. В этот период наблюдался большой наплыв в сельское хозяйство молодежи. В 1988 году 30% трактористов, 15% животноводов, 10% полеводов составляли молодые люди в возрасте до 30 лет. Высшее образование имели 298 специалистов, среднее — 539.







В торговом зале «Гастронома» г.п. Вороново.

В ноябре 1991 года организована Вороновская таможня.

В 1997 году установлен первый пограничный знак на белорусско-литовской границе.

Распад Советского Союза и разрыв налаженных экономических связей негативно сказались на развитии района. Ощутимые трудности испытывали сельскохозяйственные организации района, значительно ухудшилось финансирование социальной сферы. Вторая половина 90-х годов прошла в поиске путей выхода из кризиса и переориентации экономики.

Век XXI. Движение — поступательное

В начале XXI века наметились положительные тенденции в экономике: улучшились показатели в сельском хозяйстве, промышлен-ности, социальной сфере.

2001 год прошел под знаком стабилизации производства и увеличения объемов продукции. В колхозе «Советская Белоруссия» (ныне КСУП «Дотишки») открыт цех по производству сыра «Марианна».

В 2003 году в районе начал функционировать детский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Колхозы и совхозы Воро-новщины реорганизованы в сельскохозяйственные производ-ственные кооперативы. В 2005 году было сдано в эксплуатацию новое здание районного представительства Белгосстраха.







Здание Белгосстраха, 2005 год.

В 2006 г. Вороново отметил 470-летие со дня основания. К юбилею Указом Президента Республики Беларусь учреждены геральдические символы Вороново и Вороновского района.

В 2007г. 620-летний со дня основания отпраздновал городской поселок Радунь. Указом Главы государства также учреждены его официальные геральдические символы.

В 2012 году введены в эксплуатацию 6 новых объектов: автобусная станция, здание военного комиссариата и баня на 30 мест в Вороново, сельский клуб на 150 мест в агрогородке Больтишки, комплексы пограничной заставы в агрогородках Бенякони и Дотишки.

В 2013 г. с участием министра образования и губернатора области состоялось торжественное открытие Дотишской средней школы на 216 мест.

В 2014 г. в г.п. Радунь открыт музей ледниковых валунов «Валуны крутых дарог мінуўшчыны». Введены в эксплуатацию городская больница в Радуни и первый Дом семейного типа в Вороново. В отдельное здание переехал районный отдел Следственного комитета.







Баня в г.п. Вороново, 2012 год.

Вороновский хлеб «Хатні» завоевал Гран-при на республиканском смотре качества хлебобулочных изделий «Ласунак-2014», который состоялся в Минске в рамках 10-й международной специализированной выставки «Хлебное и кондитерское дело».

В 2015 г. новоселье справила редакция районной газеты «Вора-наўская газета».

В 2016 г. на вороновской земле впервые прошел областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки».

В 2017-м торжественно открыты памятник воинам-интернаци-оналистам в г.п. Вороново, новый корпус Вороновской средней школы с обновленными столовой, спортивным и актовым залами.

В 2018 г. на международной специализированной выставке «БелАгро-2018» представлены две новинки Вороновской сельхозтехники: прицеп грузоподъемностью 36 тонн и серийный прицеп ПСС-25 с адаптером для перегрузки корнеклубнеплодов.

Традиционные ткаческие техники изготовления много-цветных покрывал и ковров в агрогородке Погородно включены в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

В 2019 году в г.п. Вороново начали функционировать мини-футбольная площадка, в г.п. Радунь — многофункциональная спортивная.







Новый микрорайон райцентра.

В первых числах 2020-го торжественно открылись после реконструкции корпуса Вороновской средней школы.

Сегодня Вороновский район — это полноправный субъект хозяйствования Беларуси. Здесь успешно развивается сельское хозяйство, плодо-творно работают энергетики, совершенствуется система образования, преображаются учреждения здравоохранения, благоустраиваются улицы и дворы. Неутомимые руки тружеников самых разных профессий создают благополучие нашего края и пишут современную летопись района.

Подготовила Ольга ВОРОБЬЕВА.